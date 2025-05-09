يفعلها كثيرون.. حسام موافي يحذر من عادة خاطئة تدمر صحة الكلى

كتبت- أسماء مرسي:

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول بعض الأدوية بأنفسهم دون الرجوع إلى الطبيب المختص، غافلين عن الآثار السلبية المحتملة لهذه الممارسة على صحتهم.

تحذير من الفشل الكلوي نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوية

في هذا الصدد، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، بشدة من هذه العادة الضارة، مؤكدا أنها تتسبب في الإصابة بمرض الفشل الكلوي.

أدوية الروماتيزم كمثال للاستخدام الخاطئ المؤدي للفشل الكلوي

وأشار "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن هناك أعدادا كبيرة من مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لغسيل الكلى بشكل دوري نتيجة الاستخدام غير السليم للأدوية، وخاصة أدوية علاج الروماتيزم.

تراكم الدواء وتأثيره على الكلى

وأوضح طريقة حدوث الضرر قائلا: "الدواء يعمل على تسكين الألم بشكل مؤقت، ما يدفع الشخص إلى تناوله مرارا وتكرارا، وبشكل مفاجئ، يجد المريض نفسه مصابا بالفشل الكلوي ويحتاج إلى غسيل الكلى بشكل دائم، لذا، يجب الحذر الشديد من استخدام أي دواء دون استشارة الطبيب المختص".

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