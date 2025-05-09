تجاهلت هذه الأعراض.. علامة غير متوقعة كشفت إصابة سيدة بسرطان خطير

كتبت- أسماء مرسي:

أُصيبت لورا جينينجز بصدمة كبيرة عندما اكتشفت إصابتها بالورم الميلانيني، وهو نوع خبيث من سرطان الجلد ينشأ في خلايا الجلد الصبغية.

بداية القصة.. خط داكن تحت الظفر

بدأت القصة بعلامات بسيطة لم تثر قلقها في البداية، لاحظت لورا، التي تعيش في ليدز، ظهور خط داكن تحت ظفر قدمها، لكنها لم تهتم بالأمر، ظنت أنه مجرد كدمة ناتجة عن نشاطها وحركتها الكثيرة، وفقا لصحيفة "dailymail" البريطانية، وموقع "mayoclinic".

تقول: "أنا شخص نشيط وقد أكون أحيانا قليلة الانتباه، لذلك ظننت أنني اصطدمت بشيء ما، ومارست حياتي بشكل طبيعي".

تدهور الحالة وتأخر التشخيص

عندما بدأ الظفر في التفتت والتكسر، قررت حجز استشارة هاتفية مع طبيبها العام وأرسلت له صورا، في البداية، تم تشخيص حالتها على أنها عدوى فطرية في الأظافر، ووُصِف لها مرهم مضاد للفطريات، مع إخبارها بأن نمو ظفر جديد يستغرق عاما كاملا.

مراجعة الطبيب والتشخيص الصحيح

مع مرور الوقت، بدا الخط الأسود يزداد سوءا، ما دفع لورا للذهاب للطبيب المختص فورا.

وأشارت الفحوصات إصابتها بورم ميلانيني عدسي في الأطراف، وهو نوع نادر وعدواني من سرطان الجلد يظهر تحت الأظافر أو على باطن القدمين وأطراف اليدين.

رحلة العلاج والجراحة

خضعت البالغة من العمر 40 سنة على الفور لعملية جراحية لإزالة جزء من إصبع قدمها وعقدة ليمفاوية في فخذها، وذلك في محاولة لمنع انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من جسدها، وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على التشخيص، لا تزال تخضع لفحوصات منتظمة قبل أن يتمكن الأطباء من إعلان شفائها التام.

لحظة الصدمة وتأثيرها النفسي

تتذكر لورا لحظة تشخيص حالتها قائلة: "شُعرت بصدمة كبيرة، كان جسدي كله يرتجف، أنا أم لطفل صغير، وأرغب في أن أعيش حياة طويلة لأجله".

وأضافت: "رغم وعيي ومعرفتي بعلامات الخطر المعتادة كنزيف البراز أو وجود ورم في الثدي أو تغير في الشامة، إلا أنني لم أفكر أبدا في البحث عن شيء كهذا أسفل ظفري".

الأمل والمستقبل

أظهرت فحوصات لورا نجاح العملية الجراحية وعدم وجود أي علامات لانتشار السرطان، ومع ذلك، لا تزال تواجه خمس فحوصات أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة قبل أن يتم اعتبارها خالية من السرطان بشكل كامل، وحتى في هذه الحالة، لا يوجد ضمان لعدم عودة المرض.

الورم الميلانيني.. خطر خفي

الورم الميلانيني خامس أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، وهو أيضا أخطر أشكال سرطان الجلد.

أعراض أخرى للورم الميلاني:

تغيرات في الشامات الموجودة.

زيادة في حجم الشامة.

تغير في شكل الشامة (عدم تناسق الحواف).

تغير في لون الشامة (ظهور ألوان متعددة أو غير منتظمة).

حكة، ألم، أو نزيف في الشامة.

تغير في ملمس الشامة (تقشر، تصلب، أو ظهور نتوءات).

ظهور بقعة جديدة على الجلد تبدو مختلفة عن الشامات الأخرى.

عادة ما تكون هذه البقعة ذات شكل غير منتظم، حواف غير واضحة، وألوان متعددة.

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