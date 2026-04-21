تقدمت "خديجة. م" بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية، مبررة طلبها بخوفها الشديد على ابنتها الصغيرة من سلوكيات زوجها، قائلة: "غير أمين على ابنتي، وأخشى عليها منه أثناء خروجي، بسبب مشاهدته المستمرة للأفلام الإباحية".

وقالت الزوجة، في دعواها التي حملت رقم 741 لسنة 2025، إنها لديها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من زواجها الأول، وقد تزوجت منذ 5 سنوات بعد تعارف تقليدي على زوجها الحالي، مشيرة إلى أن حياتهما في البداية كانت مستقرة إلى حد كبير، إلا أن الأمور بدأت تتغير تدريجيًا بعد اكتشاف سلوكيات غريبة لدى زوجها.

وأوضحت "خديجة" أنها لاحظت تغير سلوك زوجها بشكل ملحوظ، إذ أصبح يميل إلى العزلة لفترات طويلة، ويقضي وقتًا كبيرًا على الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر دون مبرر واضح، مضيفة: "كنت أظن أنها ضغوط عمل، لكنني اكتشفت لاحقًا أنه يتابع مواقع وأفلامًا غير لائقة بشكل مستمر".

تفاصيل دعوى خلع بسبب مشاهدة الأفلام الإباحية

وأكدت الزوجة أنها حاولت أكثر من مرة نصحه والتحدث معه بهدوء، إلا أنه كان يرفض الاعتراف بخطئه، ويتعامل بعصبية شديدة، قائلة: "كلما تحدثت معه، تتحول الأمور إلى مشاجرة، ويؤكد أن ذلك أمر شخصي لا يحق لي التدخل فيه".

وأضافت أنها شعرت بالخطر الحقيقي عندما بدأت تخشى من تأثير هذه السلوكيات على تربية ابنتها، خاصة مع وجودها الدائم في المنزل، موضحة: "لا أستطيع ضمان ما قد يحدث أو ما قد تراه، وأعيش في قلق مستمر".

وأشارت "خديجة" إلى أن الخلافات بينهما تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى طريق مسدود، بعد فشل جميع محاولات الإصلاح من جانب الأهل، مؤكدة أن زوجها لم يُبدِ أي رغبة في التغيير أو الحفاظ على استقرار الأسرة.

معاناة الزوجة مع زوجها بسبب الأفلام الإباحية

وتابعت: "تحملت كثيرًا من أجل بيتي وابنتي، لكن عندما شعرت بوجود خطر عليها، لم أستطع الاستمرار.. لا أريد لابنتي أن تنشأ في بيئة غير سليمة".

واختتمت الزوجة دعواها بطلب الخلع، مؤكدة استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما، وخشيتها من تبعاتها على مستقبل طفلتها النفسي، مطالبة المحكمة بالتفريق بينهما حفاظًا على مصلحة الطفلة.

ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.