إعلان

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

كتب : وكالات

10:21 م 21/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.
وقال ترامب على منصته تروث سوشيال: "استنادًا إلى حقيقة أن حكومة إيران تعاني من انقسامات حادة، وهو أمر غير مفاجئ، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى أن يتمكن قادتها وممثلوها من التوصل إلى مقترح موحّد".
وتابع ترامب في منشوره: "وعليه، وجّهتُ قواتنا العسكرية بمواصلة الحصار، والبقاء في حالة جاهزية كاملة من جميع النواحي، كما قررت تمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم هذا المقترح والانتهاء من المناقشات، بأي شكل من الأشكال".

مفاوضات إيران وأمريكا

وفي وقت سابق، قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن طهران أبلغت أمريكا عبر باكستان، بعدم حضورها المفاوضات التي من المقرر عقدها غدا الأربعاء.
وتابعت وكالة تسنيم الإيرانية: " فإنه رغم الضجة والشائعات التي أثارتها وسائل الإعلام والمسؤولون الأمريكيون، أبلغ الفريق التفاوضي الإيراني الجانب الأمريكي، عبر وسيط باكستاني، أنه لن يحضر إلى إسلام آباد يوم الأربعاء، ولا توجد حالياً أي فرصة للمشاركة في المفاوضات".

دونالد ترامب إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار مد وقف اطلاق النار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

