من دعم القلب إلى تقليل الحصوات.. 5 أسباب تدفعك لتناول الفواكه الحمضية

كتب : سيد متولي

05:00 م 21/04/2026

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت ليست مجرد خيار منعش ضمن النظام الغذائي، بل مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تنعكس بشكل إيجابي على صحة الجسم بشكل عام.

وبفضل احتوائها على فيتامينات ومركبات طبيعية مفيدة، أصبحت هذه الفواكه جزءا مهما في الأنظمة الغذائية الصحية، بحسب ما ذكره موقع تايمز ناو، فما فوائدها؟.

فوائد الفواكه الحمضية للقلب

تضم الحمضيات مركبات نباتية مثل الفلافونويد، والتي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة تساعد في تحسين صحة القلب، فهي تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، إلى جانب تحسين تدفق الدم والحد من الالتهابات.

هل الفواكه الحمضية تحميك من حصوات الكلى؟

تحتوي بعض الحمضيات مثل الليمون على مركب السترات الذي يساهم في تقليل تكون حصوات الكلى، من خلال تغيير خصائص البول والحد من ترسب الأملاح.

دور الفواكه الحمضية في تقوية المناعة

تحتوي الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يلعب دورا أساسيا في دعم جهاز المناعة وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة العدوى.

هل الفواكه الحمضية مهمة للجهاز الهضمي؟

تحتوي الحمضيات على ألياف قابلة للذوبان تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى دعم نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما يساهم في تقليل الانتفاخ والاضطرابات الهضمية.

هل الفواكه الحمضية ترطب جسمك؟

نسبة الماء العالية في الحمضيات تجعلها خيارا جيدا للحفاظ على ترطيب الجسم، كما تساعد سكرياتها الطبيعية على توفير طاقة مستمرة دون ارتفاعات مفاجئة في مستوى السكر في الدم.

