4 وجبات صديقة للقولون والإمساك- تعرف عليها

كشف الطبيب الهندي سوراب سيثي، أخصائي الجهاز الهضمي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن قائمة بأربعة وجبات سهلة الهضم ومناسبة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي ومشكلات الإمساك، وفقا لموقع " Hindustan Times".

جزر مطهو

الجزر المقشر والمطهو بالبخار يمتاز بقوام ناعم يجعله سهل المضغ والهضم، كما أن قيمته الغذائية تجعله خيارًا ممتازًا للمعدة الحساسة، فهو غني بالألياف القابلة للذوبان واللطيفة على الجهاز الهضمي.

خيار وبذور اليقطين

شرائح الخيار مع القليل من بذور اليقطين تقدم وجبة خفيفة منعشة، ومثالية لأيام الصيف، كما أنه مرطب ومنخفض الفودماب، بينما توفر بذور اليقطين المغنيسيوم الذي يساعد على تهدئة تقلصات الأمعاء.

الموز

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية، ولكن درجة نضجه تؤدي دورا مهما عند التعامل مع مشكلات الهضم.

زبادي اللوز والتوت

زبادي اللوز غير المحلى مع التوت الأزرق يمثل وجبة منعشة وآمنة لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ومشكلات الهضم المشابهة لمنتجات الألبان، هذا المزيج خالٍ من الألبان ويحتوي على البروبيوتيك ومضادات الأكسدة التي تدعم عملية الهضم.

اقرأ أيضا:

بـ5 جنيهات.. مشروب طبيعي يقوي قلبك ويمنع الجلطات

سلاح طبيعي ضد الأمراض.. نوع خضار يحسن السكري ويطهر الكبد

جمال شعبان يفجر مفاجأة.. 3 أكواب من هذا المشروب يطيل العمر ويحمي القلب

يفعلها كثيرون.. حسام موافي يحذر من عادة خاطئة تدمر صحة الكلى

تجاهلت هذه الأعراض.. علامة غير متوقعة كشفت إصابة سيدة بسرطان خطير