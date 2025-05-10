علامة في العين تدل على مرض خطير في الكلى- اذهب للطبيب فورا

كتبت- شيماء مرسي

يحدث مرض الكلى السكري عندما تتلف مرشحات الكلى المعروفة باسم الكبيبات، وقد يؤدي ذلك إلى تسرب الكلى كميات غير طبيعية من البروتين من الدم إلى البول.

وقد يكون هذا خطيرا على الجسم، ويؤدي إلى الفشل الكلوي إذا لم يتم علاجه، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومع تفاقم الحالة، تحل الأنسجة المتندبة (تصلب الكبيبات) محل أنسجة الكلى السليمة تدريجيا، ونتيجة لذلك، تصبح الكلى أقل قدرة على القيام بوظيفتها في تصفية الدم.

وقد يتطور هذا الفشل التدريجي للكلى تدريجيا إلى ما يعرف بالفشل الكلوي في المرحلة النهائية.

ومن غير المحتمل أن تظهر عليك أعراض مرض الكلى السكري في مرحلته المبكرة، ولكن العلامات تصبح أكثر شيوعا مع تفاقم الحالة.

ومن العلامات التي يجب الحذر منها هي "الانتفاخ حول العينين"، لأن هذا قد يعني تقدم المرض.

الأعراض الأخرى لمرض الكلى السكري الشديد:

صعوبة التفكير بوضوح

فقدان الشهية

فقدان الوزن

جفاف وحكة الجلد

تقلصات العضلات

احتباس السوائل الذي يسبب تورم القدمين والكاحلين

انتفاخ حول العينين

الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد

شحوب بسبب فقر الدم

الشعور بالمرض

الغثيان

ومع انخفاض وظائف الكلى، قد تتطور مشاكل أخرى مختلفة على سبيل المثال، فقر الدم واختلال توازن الكالسيوم والفوسفات والمواد الكيميائية الأخرى في مجرى الدم.

ويمكن أن تسبب هذه العلامات أعراضا مختلفة، مثل التعب بسبب فقر الدم، وترقق العظام أو الكسور بسبب اختلال توازن الكالسيوم والفوسفات.

وقد يؤدي الفشل الكلوي في مرحلته النهائية إلى الوفاة في نهاية المطاف إذا لم يتم علاجه.

ويعد مرضى السكري من النوع الأول هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى من مرضى السكري من النوع الثاني.

ويعتبر مرض الكلى السكري السبب الأكثر شيوعا لفشل الكلى.

وبالرغم من أن جميع المصابين بالسكري معرضون للخطر، إلا أن هناك عوامل معينة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى، وهي كالتالي:

ضعف التحكم في مستويات السكر في الدم (كلما ارتفع مستوى الهيموجلوبين التراكمي (HbA1c) لديك، زاد خطر إصابتك).

مدة إصابتك بمرض السكري.

زيادة الوزن.

ارتفاع ضغط الدم.

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