"عيش بصحة حتى 100 سنة".. هذه الأطعمة قد تقلل خطر الوفاة المبكرة

كتب – سيد متولي

تشير دراسة جديدة إلى أن الالتزام بنظام غذائي غني بالفواكه والحليب والمكسرات قد يمنحك فرصة للعيش حتى عمر 100 عام.

والآن اكتشف علماء إسبان أن الالتزام الصارم بالنظام الغذائي - الذي يتضمن تناول اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والحبوب ومجموعة من الفواكه والخضروات - قد يقلل من خطر التعرض للوفاة المبكرة بنحو الخمس، بحسب ديلي ميل.

لكن الخبراء من مدريد كشفوا أيضًا عن أربعة أطعمة على وجه التحديد - الفواكه ومنتجات الألبان والمكسرات والزيوت غير المشبعة مثل زيت الزيتون أو عباد الشمس - كانت الأكثر أهمية للحد من مخاطر الوفاة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن تناول المشروبات الغازية والمعجنات بانتظام قد يزيد من فرص الوفاة المبكرة.

وحث الباحثون، الذين وصفوا النتائج بأنها مهمة، الجمهور على التفكير في اعتماد النظام الغذائي المتوسطي نظرًا لـ"مزاياه الصحية الكبيرة" وانخفاض فرصة المعاناة من الموت المبكر.

وقالت الدكتورة مرسيدس سوتوس برييتو، الأستاذة المساعدة في الصحة البيئية بالجامعة المستقلة: "إن الالتزام بالنظام الغذائي يرتبط بانخفاض معدل الوفيات لأي سبب".

وفي الدراسة، قام الباحثون بتتبع تناول الطعام لأكثر من 11 ألف شخص بالغ يبلغ متوسط أعمارهم 48 عاما، تم منح كل منهم درجات بناءً على استهلاكهم لـ 15 مجموعة غذائية في النظام الغذائي الصحي الكوكبي (PHD) ومدى التزامهم بالنظام الغذائي المتوسطي.

إن خطة الغذاء التي وضعها الدكتور بي إتش دي، والتي نشرت في مجلة لانسيت قبل خمس سنوات، هي نظام غذائي يعتمد بشكل كبير على النباتات وقليل اللحوم، وهو مصمم لخفض مخاطر الإصابة بالأمراض وتأثير الزراعة على تغير المناخ والعالم الطبيعي، يتضمن استهلاك حوالي 2500 سعرة حرارية يوميًا.

في الوقت نفسه، يتضمن النظام الغذائي المتوسطي اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والكحول، وكميات معتدلة من منتجات الألبان والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك الزيتية والمكسرات والبذور والبقوليات، تم أيضًا تقييم التأثير البيئي لنظام كل مشارك الغذائي باستخدام قاعدة بيانات تتبع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الأراضي.

وعلى مدى 14 عاما من المتابعة، وجد الباحثون أن 1157 حالة وفاة حدثت، وأظهرت النتائج، التي عرضت في المؤتمر السنوي لأمراض القلب الوقائية للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميلانو، أن الالتزام العالي بنظام غذائي صحي واتباع نظام غذائي متوسطي كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة.

وكان لدى الثلث الذي جاء بعد PHD الأقرب احتمالات أقل للوفاة بنسبة 22 في المائة من أولئك الذين كانوا في الثلث الأدنى.

بالنسبة للنظام الغذائي المتوسطي، كان لدى المشاركين في الثلث الأعلى فرصة أقل للوفاة بنسبة 21 في المائة من أولئك في الثلث الأدنى.

وأضاف الباحثون أن الالتزام ببعض مكونات النظام الغذائي المتوسطي - الفواكه ومنتجات الألبان والزيوت غير المشبعة - والمكسرات في النظام الغذائي المتوسطي "كان مرتبطًا بشكل مستقل بانخفاض معدل الوفيات"، ولكنهم لم يتساءلوا عن سبب حدوث ذلك.

ويعتقد أن أكبر شخص على قيد الحياة في العالم الآن هي الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، التي ولدت في 8 يونيو 1908 ويبلغ عمرها 116 عاما.

ويشكل النشاط البدني، والنظام الغذائي المتنوع المليء بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، والحب، والرفقة، والشعور بالهدف، العمود الفقري لما يسمى "المناطق الزرقاء"، أو مناطق العالم حيث يعيش الناس عادة حتى سن 100 عام وأكثر.

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