سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 25-2-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".



"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7945 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6950 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5960 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4635 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3310 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 247050 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55600 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.