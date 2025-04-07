احذري.. عدو خفي في بيتك يهدد صحة دماغ الجنين

حذرت دراسة أجراها باحثون من جامعة إيموري من خطر خفي داخل المنزل قد يهدد صحة دماغ الجنين.

والفثالات هي مواد كيميائية تدخل في صناعة الكثير من الأشياء التي نستخدمها يوميا، فهي موجودة في أغلفة الطعام، وألعاب الأطفال، والشامبو الذي نغسل به شعرنا.

كما أنها تستخدم لجعل البلاستيك طريا ومرنا، وتساعد في تليين الأسطح، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن نجدها في بعض منتجات العناية الشخصية مثل مزيلات العرق والعطور.

ومع مرور الوقت، تتراكم هذه المواد الكيميائية في البيئة وتنتقل إلى الطعام والماء، ومنه إلى مجرى دم الأم، حيث يمكنها عبور المشيمة والتأثير على الجنين.

وحذرت الدراسة من تأثير الفثالات على هرمونات الجنين وتفعيل النواقل العصبية في دماغه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحلل الباحثون بيانات من 216 أما في بداية الحمل و145 أما في مرحلة متقدمة من الحمل، من دراسة أتلانتا للأمهات والأطفال الأمريكيين من أصل إفريقي.

وتم فحص عينات البول للبحث عن الفثالات، وجمعت عينات دم من الأطفال بعد الولادة.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات الفثالات في بول الأم قبل الولادة ارتبط بانخفاض مستويات التيروزين، وهو حمض أميني يؤثر على هرمون الثيروكسين، الذي يلعب دورا في نمو الدماغ والعظام.

كما ارتبط بانخفاض مستويات حمض التربتوفان الأميني الأساسي، المسؤول عن إنتاج السيروتونين، الذي يؤثر على التواصل بين الخلايا العصبية. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن انخفاض السيروتونين مرتبط بمشاكل في الحالة المزاجية والنوم والتعلم والذاكرة.

وأظهرت اختبارات الانتباه أن الأطفال الذين تعرضوا لمستويات عالية من الفثالات في الرحم كانوا أقل تركيزا وأبطأ في ردود الفعل.

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى بعض القيود في الدراسة، مثل عدم توفر معلومات دقيقة عن النظام الغذائي للمشاركات أو نوع الولادة، ما قد يؤثر على تعرض الأجنة للفثالات.

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