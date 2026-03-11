تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تبادل الضربات العسكرية المكثفة في عدة جبهات، مما أدى إلى تسجيل زيادة مستمرة في عدد القتلى في الشرق الأوسط، وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية والدولية.

ضحايا إيران و عدد القتلى في الشرق الأوسط

صرّح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن أكثر من 1300 مدني قُتلوا في الغارات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد منذ بدء النزاع.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" بمقتل 1262 مدنيا و190 عسكريا خلال الفترة نفسها، مما ساهم في رفع إجمالي عدد القتلى المسجل رسميا.

عدد القتلى جبهات لبنان والعراق

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في لبنان، مقتل ما لا يقل عن 634 شخصا منذ بدء الغارات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بينما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين في جنوب لبنان.

وفي العراق، أعلن الحشد الشعبي مقتل 18 من عناصره، كما أكدت مصادر مقتل 3 مقاتلين أكراد إيرانيين وعنصر أمني من حكومة إقليم كردستان.

حصيلة قتلى الهجمات الإيرانية على الخليج وإسرائيل

أفاد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، بمقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في إسرائيل، من بينهم 9 قتلى سقطوا في قصف مباشر على مبنى بمدينة بيت شيمش.

وفي الكويت، قُتل ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم 6 عسكريين أمريكيين وعسكريين كويتيين اثنين واثنان من أفراد الأمن، وفقا لبيانات القيادة المركزية الأمريكية والجهات المحلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مقتل 6 أشخاص من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنجلاديشية جراء هجمات المسيرات.

وفي السعودية، قُتل شخصان في مدينة الخرج إثر سقوط قذيفة، بالإضافة لوفاة جندي أمريكي.

وسجلت البحرين مقتل شخص في حريق سفينة ووفاة امرأة تبلغ من العمر 29 عاما بالمنامة.

بينما أفادت عُمان بمقتل مواطن هندي في هجوم على ناقلة نفط على بعد 52 ميلا بحريا.