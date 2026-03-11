إعلان

أردوغان: أكبر كارثة حلت بالإسرائيليين بعد الهولوكوست هي نتنياهو

كتب : عبدالله محمود

08:10 م 11/03/2026

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أكبر كارثة حلت على الإسرائيليين بعد الهولوكوست هي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكد أردوغان، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن تستطيع تحقيق أمنها من خلال إرهاب منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أردوغان، إلى أن موقف تركيا من أزمة إيران أنها تقف إلى جانب السلام لا الحرب وإلى جانب الدبلوماسية لا الاشتباكات.

وأوضح الرئيس التركي، أن أنقرة تبذل مساعي مكثفة للتهدئة قبل أن يتسع حزام النار في الشرق الأوسط.

أردوغان تركيا الحرب على إيران إيران وأمريكا الهجمات الإيرانية

