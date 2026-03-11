إعلان

"كهرباء مصر الوسطى" تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية

كتب : محمد صلاح

08:14 م 11/03/2026

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة ببعض قطاعات الشركة، وذلك في إطار خطة الشركة لدعم الهيكل الإداري وتعزيز كفاءة الأداء بمختلف مواقع العمل التابعة لها.

وأوضحت الشركة أن الوظائف القيادية المطلوبة تشمل ما يلي:

مدير الإدارة العامة للصيانة بشمال المنيا.

مدير الإدارة العامة للشؤون التجارية بقطاع جنوب أسيوط.

مدير الإدارة العامة للموازنة والحسابات الختامية بالديوان العام.

وأكدت الشركة أن الإعلان يأتي في إطار الالتزام بتطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف القيادية، بما يسهم في اختيار الكفاءات القادرة على تطوير منظومة العمل وتحقيق مستهدفات الشركة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن التقديم لشغل هذه الوظائف يتم وفقاً للضوابط والشروط المحددة لشغل الوظائف القيادية بقطاع الكهرباء، على أن يتم فحص الطلبات المقدمة واختيار المرشحين المستوفين للشروط تمهيداً لعرضهم على اللجنة المختصة لإجراء المقابلات الشخصية واتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل تلك الوظائف.

ودعت الشركة الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة إلى متابعة التفاصيل الخاصة بالإعلان وموعد وطريقة التقديم من خلال القنوات الرسمية للشركة، مؤكدة حرصها على اختيار العناصر المتميزة القادرة على دعم مسيرة التطوير وتحقيق أعلى معدلات الأداء داخل قطاعات الشركة المختلفة

