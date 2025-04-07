دراسة تكشف عن 4 أطعمة تطيل العمر وأخرى تسرع الوفاة

أظهرت دراسة أوروبية حديثة أجراها باحثون من إسبانيا أن اتباع نظام غذائي يركز على الفواكه والألبان والمكسرات والزيوت الصحية يمكن أن يطيل العمر بشكل ملحوظ ويساعد على بلوغ سن الـ 100.

ويعرف هذا النمط الغذائي بالحمية المتوسطية، والتي ارتبطت منذ فترة طويلة بمعدلات أقل للسمنة والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى طول عمر سكان دول مثل إيطاليا وإسبانيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

النظام الغذائي المتوسطي يقلل خطر الوفاة بنسبة تفوق 20%

كما أن الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي قد يسهم في خفض خطر الوفاة المبكرة بأكثر من 20%.

وركز الباحثون على أربعة عناصر غذائية رئيسية في هذا النظام لها دور كبير في تقليل المخاطر الصحية، وهي: الفواكه، ومنتجات الألبان، والمكسرات، والزيوت غير المشبعة (مثل زيت الزيتون ودوار الشمس).

في المقابل، ارتبط استهلاك الأطعمة غير الصحية مثل المشروبات الغازية والمعجنات بزيادة خطر الوفاة المبكرة.

وأظهر التزام المشاركين العالي بالنظام الغذائي المتوسطي ارتباطاً بانخفاض معدلات الوفاة من مختلف الأسباب".

تتبعت الدراسة عادات الأكل لدى أكثر من 11000 بالغ بمتوسط عمر 48 عاماً. وتم تقييم التزامهم بالنظام الغذائي المتوسطي، بالإضافة إلى "نظام التغذية الصحية للكوكب" (PHD)، وهو نظام نباتي يحدّ من اللحوم، ويهدف إلى حماية الصحة والبيئة من خلال تقليل الانبعاثات وتحسين استخدام الموارد.

واستخدم الباحثون قاعدة بيانات لرصد الأثر البيئي لأنماط الغذاء، بما في ذلك انبعاثات الكربون واستهلاك الأراضي.

نتائج الدراسة

خلال فترة الدراسة التي استمرت 14 عاماً، سُجّلت 1.157 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين كانوا أكثر التزاماً بنظام "PHD" انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 22%، فيما انخفضت النسبة إلى 21% لمن التزموا بالنظام الغذائي المتوسطي.

واللافت أن مجرد تناول الفواكه، ومنتجات الألبان، والزيوت الصحية، والمكسرات كان كافياً لتقليل معدل الوفاة حتى عند عدم الالتزام الكامل بالنظام الغذائي.

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