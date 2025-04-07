احذر.. 5 عادات يومية تدمر الصحة دون أن تدري

من الضروري إعادة النظر في ممارساتنا الصحية، فبينما يحرص الكثيرون على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني للحفاظ على لياقتهم، قد نمارس يوميا عادات تؤثر سلبا على صحتنا دون وعي منا.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن 5 عادات قد تضر بالصحة.

الجلوس لفترة طويلة متابعة المسلسلات

الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشة لمتابعة المسلسلات دون حركة، ما يؤدي إلى شعور بالتعب والكسل، بالإضافة إلى انخفاض معدل الأيض.

لذا، ينصح بأخذ فترات قصيرة من الحركة بين الحلقات، مثل التمدد أو المشي لفترة قصيرة، لتحفيز الدورة الدموية وتحسين النشاط.

الضغط المتكرر على زر الغفوة

النوم المتقطع يؤدي إلى شعور بالكسل والإرهاق طوال اليوم، لذا ينصح

أن تحدد وقت الاستيقاظ الفعلي، وتغادر السرير فورا لتجنب هذا الشعور.

العمل المستمر دون راحة

من الأمور التي تؤدي إلى التوتر المزمن، عدم منح الجسم فترات راحة منتظمة، سواء كانت عطلة قصيرة أو لحظات للاسترخاء، من الضروري الابتعاد عن العمل لفترات زمنية محددة، هذا يساعد في تقليل مستويات التوتر ويحسن الصحة النفسية.

قضاء الوقت داخل المنزل

قضاء وقت طويل داخل المنزل، خاصة في غياب الضوء الطبيعي، يمكن أن يؤثر سلباً على الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى اضطرابات في النوم وفقدان الطاقة.

كما يمكن أن يعزز نقص فيتامين D من مشاكل صحية متعددة، الحل البسيط هو الخروج حتى ولو لفترة قصيرة لاستنشاق الهواء النقي.

الإفراط في ممارسة الرياضة

الرياضة جزء أساسي من نمط حياة صحي، لكن الإفراط في التمرين دون منح الجسم الوقت الكافي للراحة يمكن أن يؤدي إلى إرهاق العضلات وزيادة خطر الإصابات، لذا يجب أخذ فترات راحة لتجنب الاضطرابات الهرمونية والإصابات التي قد تحدث بسبب زيادة المجهود البدني.

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