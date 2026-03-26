نجحت فرق الطوارئ بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في التعامل مع عدد من الحوادث الناتجة عن التقلبات المناخية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، ومتابعة السيد كمال سليمان نائب المحافظ، بسرعة الرصد والمتابعة المستمرة لتداعيات موجة الطقس السيئ.

وشهدت محافظة سوهاج حالة من التقلبات الجوية تمثلت في رياح ملحوظة محملة بالأتربة والغبار وأمطار خفيفة، ما استدعى رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والقطاعات الحيوية، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

التعامل الفوري مع سقوط أشجار وأعمدة كهرباء

ورصدت فرق المتابعة سقوط جزء من شجرة بطريق الأحايوة شرق التابعة لمركز أخميم، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، حيث تم التعامل الفوري مع الواقعة وإعادة التيار دون تسجيل أي إصابات.

كما تم رصد اشتعال أحد أعمدة الضغط المتوسط بمدخل قرية البلابيش بمركز دار السلام، وتمكنت فرق الكهرباء والطوارئ والحماية المدنية من السيطرة على الحريق وفصل التيار وإعادة الخدمة تدريجيًا للمنازل والمرافق الحيوية في وقت قياسي.

وفي مركز طهطا، تم رصد سقوط عامود كهرباء بقرية الشيخ رحومة التابعة لمجلس قروي الصفيحة، حيث جرى استبداله بعمود جديد وإعادة تركيبه بسرعة، مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح.

فتح الطرق وإزالة آثار الطقس السيئ

كما تعاملت الأجهزة التنفيذية مع سقوط عامود كهرباء بقرية عرابة أبو الدهب، وتمت معالجته وإعادة تركيبه دون أي خسائر، إلى جانب رفع شجرة سقطت على الطريق السريع سوهاج – جرجا أمام مدخل قرية الرويهب، وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وفي سياق متصل، تم رفع أجزاء من لوحة إعلانية سقطت بجوار سور ديوان عام المحافظة نتيجة سوء الأحوال الجوية، وذلك بواسطة فرق الطوارئ بحي شرق لضمان سلامة المواطنين.

متابعة ميدانية من المحافظ ونائبه

وشدد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الجهات، ومتابعة الأحداث أولًا بأول، مع جاهزية فرق الطوارئ والحماية المدنية والكهرباء للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما حرص المحافظ على التواجد داخل مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، وبمتابعة كمال سليمان نائب المحافظ، لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية واستمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع.

خطة شاملة لحماية المواطنين

وأكد المحافظ على تكثيف أعمال التفتيش والصيانة الدورية لكابلات ومعدات الكهرباء ورفع جاهزية المرافق الحيوية، ضمن خطة شاملة لمواجهة الأزمات والطوارئ، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.