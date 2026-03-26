شهدت مدينة سانت كاترين توافد مئات السائحين من مختلف الجنسيات، والزائرين من المحافظات المصرية رغم استمرار تساقط الأمطار بها اليوم الخميس، للاستمتاع بالأجواء الشتوية الفريدة التى تميزها عن كافة المدن السياحية بجنوب سيناء بشكل خاص، وفي مصر بشكل عام.

أمطار وسحب

قال مبروك الغمريني، إن الأمطار مازالت تتساقط على المدينة، وتكاثر السحب في السماء مع شدة الرياح والبرق الرعد الذي يملأ السماء.

800 سائح بالمدينة

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه على الرغم من عدم الاستقرار في حالة الطقس إلا أن المدينة استقبلت اليوم 800 سائح من مختلف الجنسيات، وجرى تفويجهم طبقا للبرنامج السياحي الخاصة بكل فوج، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتعليمات الدليل البدوي المرافق لهم، وذلك حرصا على سلامتهم.

انخفاض شديد في درجات الحرارة

وأشار إلى أن المدينة تشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة، لذا جرى التنسيق مع شركة الكهرباء بالمتابعة الدورية للمحطات الرئيسية المغذية للمدينة، مع توفير مولدات للتعامل من خلالها في حالة حدوث قطع للتيار الكهربائي نتيجة لتداعيات حالة الطقس.

خطة الطوارئ لمجابهة تداعيات الطقس

وأكد أنه جاري تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالمدينة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وشفط تجمعات المياه اولا بأول خاصة من الطرق الحيوية.

على جانب آخر، أكد رمضان الجبالي، دليل بدوي وحامل مفتاح دير سانت كاترين، أن الدير شهد اليوم إقبالا على زيارة المعالم السياحية الدينية والتاريخية التي توجد به، مشيرا إلى أن السائحين الذين ترددوا عليه، أشادوا بالأجواء الشتوية الروحانية التي تتمتع بها المدينة.

وأضاف أن المدينة تسودها أجواء غائمة وتساقط الأمطار الغزيرة على فترات متقطعة، وتكوين الثلوج الخفيفة على قمم الجبال الذي تجذب السائحين خاصة من المصريين الذين يستمتعون بالأجواء الأوربية التي تشتهر بها المدينة خلال فصل الشتاء.