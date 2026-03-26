إعلان

سانت كاترين تتحدى الأمطار.. 800 سائح يعانقون السحاب والثلوج فوق قمم الجبال

كتب : رضا السيد

10:46 ص 26/03/2026 تعديل في 11:00 ص
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    اجواء عائمة وسحب _1
  • عرض 11 صورة
    الزوار _1_3
  • عرض 11 صورة
    الثلوج _2
  • عرض 11 صورة
    أمطار بمدينة سانت كاترين _4
  • عرض 11 صورة
    أمطار غزيرة _5
  • عرض 11 صورة
    ثلوج خفيفة _7
  • عرض 11 صورة
    ثلوج على قمم الجبال_8
  • عرض 11 صورة
    قمم الجبال _11
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس بسانت كاترين _10
  • عرض 11 صورة
    جبال سانت كاترين _9

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدينة سانت كاترين توافد مئات السائحين من مختلف الجنسيات، والزائرين من المحافظات المصرية رغم استمرار تساقط الأمطار بها اليوم الخميس، للاستمتاع بالأجواء الشتوية الفريدة التى تميزها عن كافة المدن السياحية بجنوب سيناء بشكل خاص، وفي مصر بشكل عام.

أمطار وسحب

قال مبروك الغمريني، إن الأمطار مازالت تتساقط على المدينة، وتكاثر السحب في السماء مع شدة الرياح والبرق الرعد الذي يملأ السماء.

800 سائح بالمدينة

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه على الرغم من عدم الاستقرار في حالة الطقس إلا أن المدينة استقبلت اليوم 800 سائح من مختلف الجنسيات، وجرى تفويجهم طبقا للبرنامج السياحي الخاصة بكل فوج، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتعليمات الدليل البدوي المرافق لهم، وذلك حرصا على سلامتهم.

انخفاض شديد في درجات الحرارة

وأشار إلى أن المدينة تشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة، لذا جرى التنسيق مع شركة الكهرباء بالمتابعة الدورية للمحطات الرئيسية المغذية للمدينة، مع توفير مولدات للتعامل من خلالها في حالة حدوث قطع للتيار الكهربائي نتيجة لتداعيات حالة الطقس.

خطة الطوارئ لمجابهة تداعيات الطقس

وأكد أنه جاري تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالمدينة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وشفط تجمعات المياه اولا بأول خاصة من الطرق الحيوية.

على جانب آخر، أكد رمضان الجبالي، دليل بدوي وحامل مفتاح دير سانت كاترين، أن الدير شهد اليوم إقبالا على زيارة المعالم السياحية الدينية والتاريخية التي توجد به، مشيرا إلى أن السائحين الذين ترددوا عليه، أشادوا بالأجواء الشتوية الروحانية التي تتمتع بها المدينة.

وأضاف أن المدينة تسودها أجواء غائمة وتساقط الأمطار الغزيرة على فترات متقطعة، وتكوين الثلوج الخفيفة على قمم الجبال الذي تجذب السائحين خاصة من المصريين الذين يستمتعون بالأجواء الأوربية التي تشتهر بها المدينة خلال فصل الشتاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"زوجة سفاح التجمع" سينتيا خليفة تكشف تفاصيل دورها أمام أحمد الفيشاوي
سينما

"زوجة سفاح التجمع" سينتيا خليفة تكشف تفاصيل دورها أمام أحمد الفيشاوي
داخل الجيم.. مي سليم تتألق بإطلالة رياضية أنيقة (صورة)
زووم

داخل الجيم.. مي سليم تتألق بإطلالة رياضية أنيقة (صورة)
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمون أمامهم فرصة وحيدة للطعن على الإعدام
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمون أمامهم فرصة وحيدة للطعن على الإعدام
شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة
حوادث وقضايا

شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة
مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح طبية لحماية طفالك من العدوى الموسمية
نصائح طبية

مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح طبية لحماية طفالك من العدوى الموسمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ