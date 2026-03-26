إعلان

"زوجة سفاح التجمع" سينتيا خليفة تكشف تفاصيل دورها أمام أحمد الفيشاوي

كتب : سهيلة أسامة

10:00 ص 26/03/2026

سينتيا خليفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تكشف الفنانة سينتيا خليفة في إطار دورها الجديد في فيلم "سفاح التجمع عن مفاجأة صادمة في أحداث الفيلم، حيث تجسد دور زوجة سفاح التجمع، وتكتشف حقيقته بعد زواجهما. الفيلم يعد من الأعمال الدرامية المثيرة التي تتناول قصة حقيقية.

دور صعب وحقائق صادمة.. تفاصيل دور سينتيا خليفة في سفاح التجمع

وتقول سينتيا خليفة عن دورها: "سعيدة بتجسيد هذا الدور الصعب، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فهو قصة حقيقية والزوجه المكلومه مازالت على قيد الحياة بعكس الضحايا الأخريات".

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم "سفاح التجمع" من بطولة أحمد الفيشاوي، نور محمود، صابرين، وسينتيا خليفة، ويتناول قصة واقعية مستوحاة من أحداث حقيقية، ويحكي عن جرائم قتل بشعة ترتكب بحق النساء، مما أثار جدلًا واسعًا قبل عرضه.

مشاريع سينتيا خليفة المقبلة

الفنانة سينتيا خليفة تستعد لعدة مشاريع فنية مهمة قادمة، تشمل فيلمًا مع أحمد السقا والعالمي فرنش مونتانا فهي البطلة والمنتجة معا، كما تشارك في فيلم مع كريم عبد العزيز، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته في رمضان 2026 من خلال مسلسلي "فرصة أخيرة" و"وننسى اللي كان".

أحمد الفيشاوي سينتيا خليفة سفاح التجمع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد إعلان رحيله.. كيف ودّع نجوم ليفربول محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

بعد إعلان رحيله.. كيف ودّع نجوم ليفربول محمد صلاح؟
شئون عربية و دولية

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
نصائح طبية

علامة قد تظهر على الذراع قبل النوم تكشف ارتفاع الكوليسترول.. انتبه لها
زووم

حدث بالفن | موعد عزاء مخرج وحل أزمة سفاح التجمع وكنزي دياب بإطلالات جريئة
نصائح

كيف تخفض استهلاك الوقود بسيارتك؟ خطوات بسيطة تبدأ من الإطارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

