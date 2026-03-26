تكشف الفنانة سينتيا خليفة في إطار دورها الجديد في فيلم "سفاح التجمع عن مفاجأة صادمة في أحداث الفيلم، حيث تجسد دور زوجة سفاح التجمع، وتكتشف حقيقته بعد زواجهما. الفيلم يعد من الأعمال الدرامية المثيرة التي تتناول قصة حقيقية.

دور صعب وحقائق صادمة.. تفاصيل دور سينتيا خليفة في سفاح التجمع

وتقول سينتيا خليفة عن دورها: "سعيدة بتجسيد هذا الدور الصعب، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فهو قصة حقيقية والزوجه المكلومه مازالت على قيد الحياة بعكس الضحايا الأخريات".

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم "سفاح التجمع" من بطولة أحمد الفيشاوي، نور محمود، صابرين، وسينتيا خليفة، ويتناول قصة واقعية مستوحاة من أحداث حقيقية، ويحكي عن جرائم قتل بشعة ترتكب بحق النساء، مما أثار جدلًا واسعًا قبل عرضه.

مشاريع سينتيا خليفة المقبلة

الفنانة سينتيا خليفة تستعد لعدة مشاريع فنية مهمة قادمة، تشمل فيلمًا مع أحمد السقا والعالمي فرنش مونتانا فهي البطلة والمنتجة معا، كما تشارك في فيلم مع كريم عبد العزيز، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته في رمضان 2026 من خلال مسلسلي "فرصة أخيرة" و"وننسى اللي كان".

