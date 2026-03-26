استدعاء لاعب الرديف.. استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة مصر وديا

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب مصر، مساء غدا الجمعة، في لقاء ودي ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

متعب الحربي في مران المنتخب السعودي

خاض منتخب السعودي مرانه على ملعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بقيادة مديره الفني هيرفي رينارد، إذ بدأ المران بالإحماء، ثم مران المربعات، وبعدها طبقت تمارين تكتيكية متنوعة.

وانضم متعب الحربي لاعب الهلال السعودي ومنتخب "الرديف" إلى المنتخب الأول، فيما اكتفى سلمان الفرج بأداء تدريبات خاصة، وواصل زكريا هوساوي برنامجه العلاجي.

وقرر رينارد استبعاد هوساوي من معسكر جدة الذي يتخلله مباراتين وديتين، بعد إصابته وحاجته لبرنامج علاجي.

منتخب مصر يخوض مرانه الأول

خاض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مرانه الأول على الملعب الفرعي بإستاد الجوهرة، بمدينة جدة، مساء أمس.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا، حسام عبدالمجيد، خالد صبحي، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى، ناصر منسي ومصطفي محمد.

