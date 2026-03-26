كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
15:30

بلدية المحلة

استدعاء لاعب الرديف.. استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة مصر وديا

كتب : هند عواد

10:44 ص 26/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (15)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (1)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (10)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (13)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (11)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (7)

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب مصر، مساء غدا الجمعة، في لقاء ودي ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

متعب الحربي في مران المنتخب السعودي

خاض منتخب السعودي مرانه على ملعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بقيادة مديره الفني هيرفي رينارد، إذ بدأ المران بالإحماء، ثم مران المربعات، وبعدها طبقت تمارين تكتيكية متنوعة.

وانضم متعب الحربي لاعب الهلال السعودي ومنتخب "الرديف" إلى المنتخب الأول، فيما اكتفى سلمان الفرج بأداء تدريبات خاصة، وواصل زكريا هوساوي برنامجه العلاجي.

وقرر رينارد استبعاد هوساوي من معسكر جدة الذي يتخلله مباراتين وديتين، بعد إصابته وحاجته لبرنامج علاجي.

منتخب مصر يخوض مرانه الأول

خاض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مرانه الأول على الملعب الفرعي بإستاد الجوهرة، بمدينة جدة، مساء أمس.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا، حسام عبدالمجيد، خالد صبحي، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى، ناصر منسي ومصطفي محمد.

اقرأ أيضًا:

بعد إعلان رحيله.. كيف ودّع نجوم ليفربول محمد صلاح؟

مواعيد مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



مقابل 100 مليون يورو.. هل يطيح محمد صلاح بنجم الاتحاد السعودي؟
رياضة عربية وعالمية

أبو هشيمة ينشر صورا للقائه مع رئيس الإمارات ويعلق "بساطة الكبار سر العظمة"
أبو هشيمة ينشر صورا للقائه مع رئيس الإمارات ويعلق "بساطة الكبار سر العظمة"
اقتصاد

أبو هشيمة ينشر صورا للقائه مع رئيس الإمارات ويعلق "بساطة الكبار سر العظمة"
إيساف يروي موقفًا لشاب أعاد له مبلغًا ماليًا حوله بالخطأ
زووم

إيساف يروي موقفًا لشاب أعاد له مبلغًا ماليًا حوله بالخطأ
أكسيوس: استعدادات في البنتاجون لخيارات عسكرية واسعة ضد إيران
أخبار المحافظات

أكسيوس: استعدادات في البنتاجون لخيارات عسكرية واسعة ضد إيران
شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة
حوادث وقضايا

شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة

