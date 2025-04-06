ماذا يحدث عند تناول الجمبري في شهر العسل؟.. مفاجأة

كتبت: نورهان ربيع

يوصي العديد من الأطباء وخبراء التغذية بتناول الجمبري خلال الأيام الأولى من الزواج، المعروفة بـ"شهر العسل"، لما له من فوائد صحية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالحياة الزوجية، بالإضافة إلى كونه مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم.

وفيما يلي أبرز فوائد الجمبري، ولماذا يُنصح بتناوله لحديثي الزواج، وفقًا لما ذكره موقع Eat Something Sexy.

ويعتبر الجمبري من الأطعمة الصحية لأنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ونسبة عالية من البروتين، اذ تحتوي حصة من الجمبري المطبوخ تزن ثلاث أونصات على أقل من 100 سعر حراري وتوفر أكثر من 20 جرامًا من البروتين، وهذا المحتوى العالي من البروتين يجعله خيارًا غذائيًا شائعًا لخطط إنقاص الوزن لأنه يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع والرضا لفترة أطول من العديد من الأطعمة الأخرى منخفضة السعرات الحرارية.

فوائد للدماغ

ويوفر الجمبري للجسم أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر رائعة للدورة الدموية وحيوية في المعركة ضد الشيخوخة، كما أنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وهي ذات أهمية بالغة للنساء الحوامل أو اللاتي يحاولن الحمل لأنها ضرورية لنمو دماغ الجنين وكذلك صحة دماغ الأطفال الصغار.

كما ثبت أيضا أن الجمبري، يوفر الحديد والزنك. والأفضل من ذلك كله، أن البروتين الموجود في الجمبري يتحلل في الجسم إلى حمض أميني فينيل ألانين. والذي تبين أنه يزيد من مستويات النواقل العصبية التي تعزز الرغبة الجنسية في الدماغ.

الجمبري والجنس والحمل

يعتبر الجمبري أفضل مصادر اليود والذي ثبت أنه ضروري للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي الأساسي، وقد ثبت علميا أن نقص اليود يقلل من الرغبة الجنسية.

وأوضحت دراسة أخرى أن آكلي الأسماك والرخويات يمارسون الجنس أكثر، فعلى سبيل المثال الأزواج الذين كانوا يحاولون الحمل، وتناولوا المأكولات البحرية أكثر من مرتين في الأسبوع مارسوا الجنس أكثر من غير آكلي المأكولات البحرية، كما حملوا بشكل أسرع.

فوائد الجمبري للصحة الجنسية للرجال

الجمبري هو مصدر لفيتامين د، ويعتقد أن فيتامين د قد يعزز مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، والمرتبط بشكل كبير بالرغبة الجنسية لدى الرجال.

الجمبري هو أيضًا مصدر للسيلينيوم، وعلى الرغم من أن السيلينيوم عنصر غذائي أساسي لكل من النساء والرجال، وفقًا لمجلة Nature’s Aphrodisiacs، فإن الرجال يحتاجون إلى المزيد لأن هناك كمية عالية من السيلينيوم في الحيوانات المنوية.

الجمبري هو أيضًا مصدر للزنك. على الرغم من أنه قد يحتوي على كمية أقل من الزنك من بعض المحار الأخرى، فإن حصة 3 أونصات من الجمبري المطبوخ تقدم حوالي 9٪ من القيمة اليومية.

الزنك ضروري لصحة البروستاتا وكذلك صحة قلب الرجال. ووفقًا لدراسة أجريت عام 1996، قد يرتبط نقص الزنك أيضًا بضعف الانتصاب، لذا فإن الحصول على كمية كافية من الزنك يجب أن يكون أولوية للرجال والأطعمة مثل الجمبري ستساعد في هذا الجهد.

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