لا تقتصر أعراض حصى المرارة دائمًا على الشعور بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وهو العرض الأكثر شيوعًا المعروف لدى الكثيرين، ففي بعض الحالات، قد تؤدي الحصوات المحتبسة داخل المرارة إلى ظهور آلام في مناطق أخرى من الجسم تبدو بعيدة تمامًا عن مصدر المشكلة، مما قد يسبب التباسًا في التشخيص.

وبحسب ما ذكره موقع "clevelandclinic"، إليك علامات حصوات المرارة الغير طبيعية.

يرجع سبب الشعور بأعراض غريبة لحصى المرارة إلى أن الأعصاب المرتبطة بالمرارة تتشارك مسارات عصبية مع أجزاء أخرى من الجسم، ما يؤدي إلى انتقال الإحساس بالألم إلى مناطق مختلفة، في ظاهرة تُعرف بـ"الألم المُشع".



أماكن غير متوقعة قد يظهر فيها ألم حصى المرارة

نظرًا لقرب المرارة من الكبد والحجاب الحاجز وشبكة من الأعصاب المهمة، فقد يمتد الألم الناتج عن انسداد القنوات الصفراوية إلى مناطق أخرى، من أبرزها:

الكتف أو الذراع الأيمن



يُعد الألم في الكتف الأيمن أو عند طرف لوح الكتف من العلامات الشائعة لحصوات المرارة، جويحدث ذلك نتيجة تهيج العصب الحجابي، الذي يتشارك مسارات عصبية مع منطقة الكتف، ما يجعل الدماغ يفسر الألم على أنه صادر من هذه المنطقة.

بين لوحي الكتف



قد يشعر المصاب بألم عميق في منتصف الظهر أو بين لوحي الكتف، وهو عرض شائع خلال نوبات المغص المراري.

منتصف الصدر



في بعض الحالات، يظهر الألم أسفل عظمة القص مباشرة، وهو ما قد يدفع البعض للاعتقاد بأنه ناتج عن الحموضة أو ارتجاع المريء، وقد يختلط الأمر أحيانًا مع أعراض بعض مشكلات القلب.

الجانب الأيسر من البطن



رغم أن هذا العرض أقل شيوعًا، فإن بعض حالات الانسداد القريبة من القناة البنكرياسية قد تتسبب في امتداد الألم إلى الجزء العلوي الأيسر من البطن.

أعراض أخرى قد تصاحب حصى المرارة

إلى جانب الألم، قد تظهر مجموعة من الأعراض المصاحبة التي تساعد في التعرف على المشكلة، ومنها:

1- الغثيان والقيء، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة أو الغنية بالدهون.

2- الشعور بالانتفاخ وكثرة الغازات.

3- الإحساس المستمر بالامتلاء أو عسر الهضم.

4- اليرقان، وهو اصفرار الجلد أو بياض العينين نتيجة انسداد القنوات الصفراوية.

5- تغير لون البول وغالبا ما يميل إلى اللون الداكن.

6- تحول لون البراز إلى لون فاتح أو شاحب.

7- الحمى والقشعريرة، وهو ما قد يشير إلى وجود التهاب أو عدوى في القنوات الصفراوية.

متى يجب التوجه إلى الطبيب فورًا؟

رغم أن بعض نوبات ألم المرارة قد تختفي تلقائيًا، فإن هناك أعراضًا تستدعي الحصول على رعاية طبية عاجلة، من بينها:



- الشعور بألم شديد يستمر لعدة ساعات دون تحسن.

- ارتفاع درجة الحرارة المصحوب بقشعريرة.

- القيء المتكرر أو المستمر.

- ظهور اصفرار مفاجئ في الجلد أو العينين.

وفي حال الاشتباه بوجود حصى في المرارة، يُنصح بمراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، والتي غالبًا ما تشمل التصوير بالموجات فوق الصوتية، لتأكيد التشخيص وتحديد العلاج المناسب قبل حدوث أي مضاعفات، وفقا لما ذكره موقع "mayoclinic".

