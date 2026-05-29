الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 30 مايو 2026 حتى الأربعاء 03 يونيو 2026.

قالت الأرصاد، إن هذه الفترة تشهد أجواءً معتدلة في الصباح الباكر، مائلة للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تكون الأجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن من المتوقع تكوّن شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.



كما أشارت إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من السبت 30 مايو حتى الأربعاء 03 يونيو على أغلب الأنحاء، وذلك على فترات متقطعة.