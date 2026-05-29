مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

حرس الحدود

جميع المباريات

إعلان

"اعتبروني أجنبي".. أول رد من حسام حسن علي استبعاد مصطفى محمد

كتب : محمد عبد الهادي

12:47 ص 29/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفى محمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل والانتقادات التي طالت المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، على قراره باستبعاد مهاجم نانت الفرنسي مصطفي محمد من قائمة الفراعنة لكأس العالم 2026.

ورد حسام حسن لأول مرة علي هذا القرار، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وروسيا الودية، قائلًا: "استبعاد مصطفى محمد؟ لا أحد يناقش المدرب الأجنبي عن أسباب ضم اللاعبين، وهناك لاعبون كبار في العالم تم استبعادهم وتسير الأمور بشكل عادي".

وأضاف:"اعتدنا في مصر أن المدرب الأجنبي عندما يستبعد لاعبًا نقول إنها فكر ورؤية المدرب، إذا اعتبروني أجنبيا".

وواصل: "ضممت لاعبين لم يكن الناس يعرفون أسماءهم ومن بعدها انضموا لأندية كبيرة، وهناك لاعبون عادوا من أزمات وإصابات وشاركوا معي واستعادوا مستواهم مثل أحمد فتوح".

واختتم: "لا أهتم باسم اللاعب أو نادي، قراري فني بالتشاور مع الجهاز الفني، وعلى مر التاريخ لا نجامل أحدا سواء أنا أو إبراهيم حسن".

اقرأ أيضًا:
أول ظهور وتعليق لأسرة حمزة عبدالكريم بعد انضمامه الأول لمنتخب مصر

8 صور ترصد تحية الجماهير المصرية لمحمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفي محمد حسام حسن منتخب مصر روسيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
رياضة عربية وعالمية

عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
زووم

بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
نصائح طبية

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة
أخبار مصر

طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة
السيطرة على حريق هائل بمخزن "فايبر ومواد بلاستيكية" في السويس
أخبار المحافظات

السيطرة على حريق هائل بمخزن "فايبر ومواد بلاستيكية" في السويس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026