أول ظهور وتعليق لأسرة حمزة عبدالكريم بعد انضمامه الأول لمنتخب مصر

شهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل والانتقادات التي طالت المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، على قراره باستبعاد مهاجم نانت الفرنسي مصطفي محمد من قائمة الفراعنة لكأس العالم 2026.

ورد حسام حسن لأول مرة علي هذا القرار، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وروسيا الودية، قائلًا: "استبعاد مصطفى محمد؟ لا أحد يناقش المدرب الأجنبي عن أسباب ضم اللاعبين، وهناك لاعبون كبار في العالم تم استبعادهم وتسير الأمور بشكل عادي".

وأضاف:"اعتدنا في مصر أن المدرب الأجنبي عندما يستبعد لاعبًا نقول إنها فكر ورؤية المدرب، إذا اعتبروني أجنبيا".

وواصل: "ضممت لاعبين لم يكن الناس يعرفون أسماءهم ومن بعدها انضموا لأندية كبيرة، وهناك لاعبون عادوا من أزمات وإصابات وشاركوا معي واستعادوا مستواهم مثل أحمد فتوح".

واختتم: "لا أهتم باسم اللاعب أو نادي، قراري فني بالتشاور مع الجهاز الفني، وعلى مر التاريخ لا نجامل أحدا سواء أنا أو إبراهيم حسن".

