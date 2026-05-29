كيف وقع حادث طريق الطود المروع بالأقصر؟ (رواية سائق الميكروباص)

"أربع دراجات نارية ظهرت فجأة في حالة سباق وبسرعة جنونية"؛ قال سائق سيارة الميكروباص في التحقيقات الأولية حول تفاصيل اللحظات المرعبة التي أجابت عن كيفية وقوع حادث طريق الطود المروع بمحافظة الأقصر.

بهذا المشهد، وفق أقوال السائق أمام جهات التحقيق، تحولت رحلة مجموعة من الشباب كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف في قرية الشغب، إلى فاجعة دموية مأساوية على الطريق الزراعي الشرقي بالقرب من كمين الطود.

السائق أوضح أنه فوجئ بالدراجات تخرج من خلف سيارة أخرى وتتجه نحوه مباشرة، ورغم محاولاته اليائسة لتفادي الاصطدام المباشر، ارتطمت الدراجات بالميكروباص بقوة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة على الطريق.

أسفر التصادم العنيف عن مصرع الشابين إبراهيم جمال سالم وإسلام رمضان ضاحي، وهما من أبناء قرية الروافعة التابعة لمركز البياضية.

وتدخلت فرق الإسعاف فور تلقي البلاغ لنقل ثمانية مصابين آخرين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وعلاج إصاباتهم المتنوعة.

ولا تزال الجهات المختصة تكثف تحقيقاتها المكثفة للوقوف على كافة الملابسات المحيطة بالحادث المروع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصاريح دفن الضحايا.