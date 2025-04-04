طعام شهير قد يسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب في هذه الحالة

حذر خبراء التغذية عشاق رقائق البطاطس أو الشيبسي من من تناول عبوات كاملة منها، لأنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

وبحسب خبيرة التغذية فيني كودامالا، فإن الأكياس التي يبلغ وزنها 45 جرامًا والتي تباع بانتظام كجزء من عروض الوجبات في محلات السوبر ماركت تعادل في الواقع تناول حصتين كاملتين من رقائق البطاطس.

ويمكن أن يحتوي كيس واحد على ما يصل إلى خمس الكمية الموصى بها يوميًا للبالغين من الدهون، وسدس الكمية الموصى بها يوميًا من الملح، بالإضافة إلى أكثر من 200 سعر حراري.

وبما أن هذه العبوات غير قابلة لإعادة الإغلاق ويتم بيعها كجزء من "وجبة"، يفترض المستهلكون أن الكيس بأكمله هو جزء واحد، حسبما قالت السيدة كودامالا.

وبدلاً من ذلك، أوصت باختيار حجم الكيس "الصحيح" وهو 25 جرامًا، والذي يُباع كجزء من عبوات متعددة أكبر حجمًا.

ويمكن أن تحتوي هذه العبوات الأصغر على ما لا يقل عن عُشر الدهون الموصى بها للبالغين وعشرين من الحد اليومي الموصى به من الملح، بالإضافة إلى ما يزيد قليلاً عن 100 سعر حراري.

وقالت كودامالا، إن تناول كميات كبيرة من رقائق البطاطس بشكل متكرر قد يكون له عواقب صحية خطيرة، ومن المهم أن نكون على دراية بحجم الحصص، محذرة من أن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والملح قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأضافت: "تبلغ الحصة القياسية من رقائق البطاطس حوالي 25 جرامًا، وهو ما يكون في كثير من الأحيان أصغر من ما تجده في "حقيبة الوجبات الخفيفة" النموذجية، وعادة ما يكون 45 جرامًا، يؤدي هذا غالبًا إلى الإفراط في تناول الطعام دون أن ندرك ذلك، ما قد يساهم مع مرور الوقت في زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى."

واتفق خبراء آخرون في مجال التغذية على ذلك، وقالت أخصائية التغذية كاري روكستون توفر معظم الأكياس الفردية حوالي 250 سعرة حرارية، وهو ما يزيد على عُشر السعرات الحرارية اليومية الموصى بها للشخص، سيكون من الأفضل للمتسوقين شراء مجموعة متعددة من الأكياس الأصغر حجمًا وتناولها مع شطيرة.

ويأتي التحذير بعد أن كشفت تجربة أجرتها إحدى الصيدليات عبر الإنترنت أن الأشخاص في المملكة المتحدة يبالغون بشكل كبير في تقدير ما يشكل حصة واحدة من رقائق البطاطس.

تناول المشاركون في الدراسة 51 جرامًا من رقائق البطاطس كوجبة واحدة، أي أكثر بنسبة 103% من الكمية الصحيحة.

ووجد استطلاع منفصل، أجرته الصيدلية أيضًا، أن أقل من نصف المشاركين (47 في المائة) خمنوا أن 25 جرامًا هي الحصة الصحيحة، اختار واحد من كل ثلاثة أشخاص بشكل خاطئ كيسًا صغيرًا بوزن 45 جرامًا كوجبة واحدة.

وأكدت مؤسسة التغذية البريطانية توصيات السيدة كودامالا بشأن حجم الحصة، مشيرة إلى أن حوالي 25 جرامًا هو الوزن الصحيح الذي يجب الالتزام به.

وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف في عام 2013 إلى أن ثلث الأطفال البريطانيين، ونحو نصف البالغين، يتناولون رقائق البطاطس مرة واحدة على الأقل يوميًا.

وأكد الخبراء أن تناول علبة واحدة من التبغ يومياً يعادل إضافة نحو خمسة لترات من زيت الطهي إلى النظام الغذائي السنوي.

وتحتوي العديد من عبوات رقائق البطاطس على نسبة عالية من الدهون والملح، والتي إذا تم استهلاكها بكميات زائدة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

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