أعلنت الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تسجيل خسائر صافية تجاوزت 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، في تراجع كبير يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة.

إيرادات محدودة للغاية خلال ثلاثة أشهر

وأفادت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا في بيان رسمي بأنها حققت إيرادات تقل عن مليون دولار فقط خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية مارس (آذار)، ما يعكس أداءً مالياً ضعيفاً مقارنة بحجم الشركة.

حصة ترامب في الشركة واستخدامه للمنصة

ويمتلك ترامب نحو 41% من أسهم المجموعة، حيث يعتمد بشكل متكرر على منصة "تروث سوشيال" لنشر تصريحاته ومواقفه السياسية، ما يمنح المنصة زخماً إعلامياً مستمراً رغم التحديات المالية.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، تنشط المجموعة في قطاع الخدمات المالية، وكانت قد أعلنت سابقاً عن تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار مخصص للاستثمار في العملات المشفرة، وهي من أبرز المجالات التي أبدى ترامب اهتماماً متزايداً بها.

خسائر محاسبية مرتبطة بالأصول الرقمية

وبما أن الشركة ملزمة بالإفصاح عن قيمة استثماراتها حتى دون بيعها، فقد سجلت خسائر بلغت 406 ملايين دولار خلال الربع الأول، حيث أكدت الإدارة أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر يعود إلى الأصول الرقمية.

ورغم الأداء المالي الضعيف، أظهرت البيانات أن إيرادات مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا لم تتجاوز 900 ألف دولار فقط، في حين تُقدَّر القيمة السوقية للشركة بنحو 2.47 مليار دولار.