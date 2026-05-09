جولة رئاسية في بحري.. السيسي وماكرون داخل قلعة قايتباي التاريخية (صور وفيديو)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

09:57 م 09/05/2026
    السيسي وماكرون داخل قلعة قايتباي التاريخية (2)
    السيسي وماكرون داخل قلعة قايتباي التاريخية (1)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية داخل قلعة قايتباي بمنطقة بحري بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب مشاركتهما في مراسم افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب.

تفقد المعالم الأثرية وشرح تاريخ القلعة

واستمع الرئيسان إلى شرح تفصيلي حول تاريخ قلعة قايتباي التي تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، ودورها كأحد أهم القلاع الدفاعية على ساحل البحر المتوسط، كما تفقدا أسوار القلعة وصحنها الداخلي والطراز المعماري الفريد للموقع.

جولة بالممشى السياحي البحري

وشملت الجولة السير بالممشى السياحي البحري المحيط بالقلعة، حيث استعرض الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي أعمال التطوير التي شهدتها المنطقة، ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير الواجهة البحرية للإسكندرية.

أجواء ترحيبية وتنسيق أمني

وعكست الجولة أجواءً ترحيبية خاصة داخل المدينة، حيث زُينت الشوارع بالأعلام المصرية والفرنسية، وسط تواجد أمني وتنفيذي مكثف لتأمين خط سير الوفد وتسهيل حركته.

يوم حافل بين برج العرب وبحري

وتأتي هذه الزيارة عقب افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وفرنسا، والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

الرئيس السيسي إيمانويل ماكرون قلعة قايتباي جامعة سنجور الممشى السياحي بالإسكندرية

