على "قد الإيد".. 5 مشروبات تخفض الكوليسترول الضار على الفور

كتب- أحمد الضبع:

هناك عدة مشروبات طبيعية متوفرة وسهلة التحضير تساعد بشكل فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، دون الحاجة إلى تكاليف باهظة، حسبما ذكر الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ«مصراوي»، أنّ اتباع نظام غذائي متوازن، يتضمن هذه المشروبات، يمكن أن يكون وسيلة مساعدة بجانب العلاج الدوائي لمرضى ارتفاع الكوليسترول، مشيرًا إلى أن الاعتماد عليها يجب أن يكون ضمن نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة وتجنب الدهون المشبعة.

عصير الرمان

وأكد أخصائي التغذية العلاجية أنّ الرمان يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار ومنع ترسبه على جدران الشرايين.

ووفقًا لقائمة أسعار سوق العبور فإن سعر كيلو الرمان في موسمه لا يتحاوز 20 جنيهًا، بينما يمكن تناوله طازجًا على هيئته أو استخدادمه في إعداد العصائر الطبيعية.

مشروب الشوفان

وأشار إلى أنّ الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

وفي أغلب المتاجر تسجل علبة الشوفان سريع الطهي 500 وزن جرام نحو 50 جنيهًا ويمكن استخدامها لأكثر من شهر للفرد الواحد لإعداد العصائر الطبيعية.

الشاي الأخضر

ولفت إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات البوليفينول، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

ويبلغ سعر عبوة الشاي الأخضر بالنعناع والتي تحتوي على 12 كيسا نحو 12.95 جنيه في المحال والمولات التجارية، وقد يزيد أو يقل حسب الماركة.

ماء الشعير

وأوضح أن ماء الشعير غني بالألياف والبيتا جلوكان، ما يساعد في ضبط مستويات الكوليسترول وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ويمكن تجهيزه في المنزل بكل سهولة.

عصير البرتقال الطبيعي

واختتم شهاب صلاح بالإشارة إلى أنّ البرتقال الطازج، بفضل غناه بفيتامين C والفلافونويدات، يمكن أن يدعم خفض الكوليسترول ويحسن الدورة الدموية.

وبحسب سوق العبور، فإن سعر كيلو البرتقال الصيفي يتراوح ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للجملة.

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