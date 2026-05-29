شهدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، انطلاق العرض الغنائي الاستعراضي "غرام في الكرنك"، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، والذي أقيم على خشبة مسرح البالون، بحضور الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، وسط حضور جماهيري كبير.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بالمستوى الفني المتميز للعرض، مؤكدة أن المسرح الغنائي والاستعراضي يمثل أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية، لما يحمله من قدرة على المزج بين الفن والتراث والوجدان الشعبي في صورة إبداعية معاصرة.

واشارت الدكتورة جيهان زكى إلى أن عرض «غرام في الكرنك» يعكس رؤية الوزارة في تقديم أعمال فنية تستلهم التراث المصري بروح حديثة، بما يسهم في جذب مختلف الفئات العمرية إلى المسرح، وإعادة تقديم الفنون الشعبية بصورة تواكب التطور وتحافظ في الوقت نفسه على أصالتها.

وفى نهاية العرض، حرصت الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة على الصعود إلى خشبة المسرح لتحية المشاركين فى العرض، والتقاط الصور التذكارية معهم، وأشادت بالأداء الفني والاستعراضي لأبطال العرض، وبالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل، مثمنة الدور الذي يقوم به البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في إثراء الحركة الفنية وتقديم عروض تليق بتاريخ الفن المصري.

"غرام في الكرنك" رؤية وإخراج الفنان تامر عبدالمنعم، وبطولة مجموعة من فناني فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، ويقدم عرض غنائي استعراضي قصته مستوحاه من فيلم غرام في الكرنك الذي تم إنتاجه عام 1967 وهو يعبر عن الهوية المصرية.