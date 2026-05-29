أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري على إيران، وعودة السفن العالقة في مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الجمعة، إن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري الأمريكي المذهل وغير المسبوق، والذي سيتم رفعه الآن، قد تبدأ عملية "العودة إلى الوطن".

ووجه ترامب رسالة إلى الأشخاص العالقين في السفن، قائلا: "الآن قل مرحباً لزوجاتكم وأزواجكم ووالديكم وعائلاتكم مني، رئيسكم المفضل!".

وأضاف ترامب، أنه يجب أن يكون مضيق هرمز مفتوحا على الفور، دون فرض رسوم، أمام حركة الشحن غير المقيدة في كلا الاتجاهين.

وأوضح ترامب إنه سيجتمع الآن في غرفة العمليات الأمريكية، لاتخاذ القرار النهائي بشأن إيران، مؤكدا أنه يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا أو قنبلة أبدا.