

كتب- نرمين ضيف الله



مع أجواء عيد الأضحى والولائم الدسمة التي تعتمد بشكل أساسي على اللحوم والفتة والحلويات، يبحث كثيرون عن مشروبات صحية تساعد على تحسين الهضم وتجنب زيادة الوزن خلال أيام العيد.



ووفقًا لما نشره موقعي "Healthline و web Med" هناك مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتنشيط عملية الهضم وتقليل الانتفاخ الناتج عن الأطعمة الدسمة.



لماذا الشاي الأخضر من أفضل مشروبات العيد؟



يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة ومركبات تساعد على تعزيز معدل حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما يساهم في تقليل الشعور بالامتلاء بعد تناول الوجبات الثقيلة.



كيف يساعد الليمون بالنعناع في تحسين الهضم؟



مشروب الليمون بالنعناع من الخيارات المنعشة خلال العيد، إذ يساعد النعناع على تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ، بينما يمد الليمون الجسم بفيتامين C الذي يعزز عملية الهضم ويمنح شعورًا بالانتعاش.



هل القرفة تساعد على ضبط الوزن؟



القرفة قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكريات، لذلك يفضل تناولها كمشروب دافئ بعد الوجبات.



ما فوائد الزنجبيل بعد تناول اللحوم؟



الزنجبيل من المشروبات التي ينصح بها بعد الوجبات الدسمة، لأنه يساعد على تنشيط الهضم وتقليل الغازات والشعور بالثقل، كما يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.



لماذا ينصح بالإكثار من الماء؟



شرب كميات كافية من الماء خلال العيد يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل احتباس السوائل، كما يحد من تناول كميات كبيرة من الطعام نتيجة تعزيز الإحساس بالشبع.



هل العصائر الطبيعية أفضل من المشروبات الغازية؟



يفضل الاعتماد على العصائر الطبيعية الطازجة دون إضافة سكر، مثل عصير البطيخ أو البرتقال، بدلًا من المشروبات الغازية الغنية بالسعرات الحرارية التي قد تزيد من فرص اكتساب الوزن والشعور بالانتفاخ.



ما النصيحة الأهم لتجنب زيادة الوزن في العيد؟



ينصح بالاعتدال في تناول الطعام، مع ممارسة المشي يوميًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، إلى جانب اختيار المشروبات الصحية قليلة السكر للحفاظ على الوزن وصحة الجهاز الهضمي خلال أيام العيد.

اقرأ أيضًا:

عادة يومية قد تساعدك على حرق الدهون بسهولة

هل لحم الضأن يزيد دهون البطن والكبد؟



