هذا ما يفعله "العيش السن" بالكلى والكبد.. فوائد مذهلة

كتبت- شيماء مرسي

العيش السن يعتبر شائعا لوجبة الإفطار لدى الكثيرين، حيث يتميز بنكهته الغنية وقوامه المميز، بجانب ذلك فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية.

وكشف موقع "healthshots" في هذا التقرير تأثير العيش السن على الكلى والكبد.

العيش السن والكلى

قد يسهم تناول العيش السن في تنظيم حركة الأمعاء، وخفض الكوليسترول، وتحسين مستويات السكر في الدم، والوقاية من أمراض الكلى.

العيش السن والكبد

تساعد الألياف الموجودة في العيش السن على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، وهما عاملان مهمان للوقاية من أمراض الكبد الدهني وتراكم الدهون في الكبد.

فوائد أخرى لـ العيش السن

-الوقاية من الإمساك.

-صحة الجهاز الهضمي.

-التحكم في الوزن.

-إمداد الجسم بالطاقة.

-تقوية العضلات.

-إصلاح الأنسجة.

تكوين الهيموجلوبين.

اقرأ أيضا:

سبب وفاة البابا فرنسيس.. احذر هذه الأعراض والعلامات

احذر من هذه المشروبات تهدد عضلة القلب وتصيبك بالسكري

"ليه بنشوفها صفراء".. لن تتوقع اللون الحقيقي لـ الشمس

فيديو صادم.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها - لن تتوقع ما حدث

بسعر 2000 دولار.. تعرف على أغلى طبق مكرونة في العالم