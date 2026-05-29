قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الجدل الدائر بشأن سد النهضة كثيرًا ما يتأثر بالمواقف السياسية والعاطفية، موضحًا أن السد "ليس سد نهضة بالمعنى الذي يُروَّج له، كما أنه ليس سد خراب على مصر أيضًا"، على حد قوله، مؤكدًا أن جوهر الاعتراض المصري يرتبط بطريقة إنشاء المشروع وإدارته وليس بمبدأ التنمية في حد ذاته.

عباس شراقي: مصر لم تكن يومًا ضد التنمية

أضاف "شراقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن مصر لم تكن يومًا ضد إقامة مشروعات تنموية على نهر النيل أو أي نهر دولي، طالما تمت وفق القواعد والأعراف الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار المشتركة بين الدول.

وأوضح أن سد النهضة أُقيم على النيل الأزرق، وهو أهم روافد نهر النيل، إذ يمد النهر بنحو 60% من موارده المائية، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في تنفيذ المشروع بشكل أحادي وفرضه كأمر واقع دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان.

عباس شراقي: سد النهضة اكتمل إنشائيًا لكن الخلافات لا تزال قائمة

أشار أستاذ الجيولوجيا إلى أن موقف مصر والسودان الرافض للإجراءات الأحادية الإثيوبية ظل قائمًا منذ الإعلان عن المشروع عام 2011 وحتى الآن، لافتًا إلى أن السد تم افتتاحه رسميًا خلال سبتمبر الماضي، وأن مرحلة البناء انتهت فعليًا.

وأكد أن ما يهم مصر ليس كفاءة تشغيل التوربينات أو حجم إنتاج الكهرباء في إثيوبيا، وإنما كمية المياه التي تصل سنويًا إلى دولتي المصب وتأثير عمليات التخزين على التدفقات الطبيعية لنهر النيل.

عباس شراقي: السعة الحقيقية لسد النهضة 64 مليار متر مكعب

كشف "عباس شراقي" عن رؤية فنية مختلفة بشأن السعة التخزينية الفعلية لسد النهضة، موضحًا أن الرقم المتداول رسميًا من الجانب الإثيوبي يبلغ 74 مليار متر مكعب، لكنه يرى أن السعة الحقيقية الحالية تقدر بنحو 64 مليار متر مكعب فقط.

وأوضح أن هذا التقدير يستند إلى دراسات علمية وقياسات هندسية لطبيعة البحيرة أمام السد، وليس إلى اجتهادات شخصية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا أنشأت مفيضًا في الجزء الأوسط من السد يقل بنحو 5 أمتار عن جانبيه الأيمن والأيسر.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن وظيفة هذا المفيض تتمثل في تصريف المياه الزائدة خلال مواسم الفيضان المرتفع، بما يمنع مرور المياه فوق أجزاء السد القريبة من محطات الكهرباء والتوربينات، وهو ما يحافظ على سلامة المنشآت.

لماذا انخفضت السعة التخزينية؟

أوضح "شراقي" أن خفض مستوى الجزء الأوسط من السد بمقدار 5 أمتار يعني عمليًا تقليص السعة التخزينية القصوى للبحيرة بنحو 10 مليارات متر مكعب.

وأشار إلى أن كل متر انخفاض في هذا المستوى يعادل نحو ملياري متر مكعب من المياه المخزنة، وبالتالي فإن وجود المفيض يجعل السعة الفعلية الحالية في حدود 64 مليار متر مكعب بدلاً من 74 مليارًا كما تعلن إثيوبيا.

وأضاف عباس شراقي، أنه لو تم إلغاء هذا المفيض ورفع مستواه ليصبح مساويًا لجانبي السد، فإن البحيرة ستتمكن من تخزين الكمية الإضافية البالغة 10 مليارات متر مكعب، لتصل السعة إلى الرقم المعلن رسميًا.

وأكد "شراقي" أن بحيرة سد النهضة وصلت فعليًا إلى أقصى سعتها الحالية المقدرة بنحو 64 مليار متر مكعب خلال أغسطس 2024، بعد 5 سنوات متتالية من عمليات التخزين التي بدأت عام 2020.

وأشار الدكتور عباس شراقي، إلى أن إثيوبيا اضطرت في بعض الفترات إلى فتح بوابات السد لتصريف المياه، خاصة مع تأخر تشغيل بعض التوربينات وعدم اكتمال منظومة توليد الكهرباء في ذلك الوقت.

وشدد أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة على أن القضية بالنسبة لمصر ستظل مرتبطة بضمان التدفقات المائية المنتظمة لنهر النيل والحفاظ على الحقوق المائية التاريخية، مؤكدًا أن إدارة الأنهار الدولية يجب أن تقوم على التعاون والتوافق بين جميع الدول المشاطئة، وليس على فرض الأمر الواقع.





