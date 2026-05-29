طرق حماية الأطفال وكبار السن من الأمراض الموسمية في الصيف

كتب : نرمين ضيف الله

08:00 م 29/05/2026

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، خاصة بين الأطفال وكبار السن، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لضعف المناعة والتأثر بالتغيرات الجوية.


وفي هذا السياق، تواصل موقع "مصراوي" مع الدكتور مجدي بدران، للكشف عن أهم الطرق التي تساعد على حماية الأطفال وكبار السن من الأمراض خلال فصل الصيف.


لماذا يعد الأطفال وكبار السن الأكثر عرضة للأمراض؟


أوضح بدران في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الأطفال وكبار السن يمتلكون مناعة أقل كفاءة مقارنة بباقي الفئات العمرية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات ونزلات البرد الصيفية وحساسية الصدر والجفاف.


كيف يساعد الغذاء في تقوية المناعة؟


وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أهمية الاهتمام بالتغذية الصحية، مشيرًا إلى أن تنظيم النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرًا في دعم الجهاز المناعي، خاصة من خلال تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.


ما الأطعمة التي ينصح بها في الصيف؟


ونصح بدران بالإكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والليمون والجوافة، بالإضافة إلى الزبادي والعسل الأبيض، لدورها في تعزيز المناعة وتحسين صحة الجهاز الهضمي.


لماذا يجب الاهتمام بشرب المياه؟


وأشار إلى أن الجفاف من أكثر المشكلات الصحية الشائعة خلال الصيف، لذلك يجب الحرص على تناول كميات كافية من المياه والسوائل الطبيعية، خاصة للأطفال وكبار السن، لتجنب الإجهاد الحراري وضعف التركيز.


كيف يمكن الوقاية من العدوى؟


وشدد بدران على أهمية غسل اليدين باستمرار، وتجنب الاختلاط بالمصابين بالأمراض الفيروسية، مع الحفاظ على تهوية الأماكن المغلقة بصورة جيدة لتقليل انتقال العدوى.


ما أهمية النوم في تقوية المناعة؟


وأكد أن الحصول على عدد ساعات نوم كافية يساعد الجسم على مقاومة الأمراض، لأن قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الجهاز المناعي وتزيد من فرص الإصابة بالعدوى.


هل التعرض المباشر للشمس خطر؟


ونصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، خاصة للأطفال وكبار السن، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الخفيفة للحفاظ على حرارة الجسم.

