رغم أن إسفنجة المطبخ تستخدم يوميا في تنظيف الأدوات والأسطح، إلا أنها تعد بيئة مثالية لتراكم البكتيريا والجراثيم، ما يجعلها من أكثر الأدوات المنزلية التي تحتاج إلى عناية وتعقيم منتظم لتجنب انتقال الميكروبات داخل المطبخ.



وبحسب موقع Good Housekeeping، فإن القضاء على البكتيريا داخل إسفنجة المطبخ ليس أمرا صعبا، بل يمكن تحقيقه بطرق منزلية بسيطة وفعالة تم اختبارها مخبريا بالتعاون مع مختبر EMSL في نيوجيرسي، حيث جرى تقييم عدة أساليب شائعة لتعقيم الإسفنج.



وأظهرت النتائج أن إسفنجة المطبخ يمكن أن تحمل الجراثيم حتى بعد غسلها، إلا أن استخدام طرق تعقيم محددة قادر على القضاء على أكثر من 99% من البكتيريا، ما يجعلها صالحة للاستخدام مجددا بشكل آمن نسبيا.



ما الطريقة الأكثر فعالية لتعقيم الإسفنجة؟



تشير الاختبارات إلى أن استخدام محلول المبيض يعد من أكثر الطرق فاعلية، حيث يتم خلط ثلاثة أرباع كوب من المبيض في جالون من الماء، ثم تنقع الإسفنجة لمدة خمس دقائق قبل شطفها جيدا، وهي طريقة أثبتت قدرتها على قتل نحو 99.9% من الجراثيم وفق المعايير المخبرية المعتمدة.



طرق بديلة فعالة لتعقيم إسفنجة المطبخ



الميكروويف:



يعد من الطرق السريعة، حيث يؤدي تسخين الإسفنجة بعد ترطيبها إلى القضاء على نسبة كبيرة من البكتيريا تصل إلى 99.9%.



غسالة الأطباق:



تشغيل الإسفنجة داخل دورة الغسيل مع التجفيف الحراري يحقق نفس نسبة الفعالية تقريبا.

الخل:

نقع الإسفنجة في خل مركز لمدة خمس دقائق يساعد على قتل نحو 99.6% من البكتيريا وتقليل الروائح الكريهة.

