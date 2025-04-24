مفاجأة.. فيتامين د قد يقلل الإصابة بهذا النوع من السرطان

كتبت- شيماء مرسي

سرطان القولون والمستقيم هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في جميع أنحاء العالم.

وتوصل باحثون من ولاية أيوا الأمريكية إلى أن فيتامين د، المعروف بـ "فيتامين أشعة الشمس"، قد يمتلك القدرة على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم أو حتى إبطاءه،

وفقا لموقعي "eatingwell" و"timesofindia".

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين د لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ولاحظ الباحثون أن المناطق التي تقل فيها أشعة الشمس (فيتامين د) لديها معدلات وفيات أعلى بسرطان القولون والمستقيم.

فوائد فيتامين د

لا يتواجد فيتامين د في مجرى الدم فحسب، بل بمجرد أن يتحول إلى كالسيتريول، وهو شكله النشط يبدأ عمله في أعماق الجسم.

ما هو الكالسيتريول وما علاقته بالخلايا السرطانية؟

-يبطئ نمو الخلايا السرطانية.

-يعزز الموت الطبيعي للخلايا غير الطبيعية (الموت الخلوي المبرمج).

-يساعد الخلايا السليمة على النضج بشكل صحيح.

-يمنع الأورام من بناء أوعية دموية جديدة (مضاد لتكوين الأوعية الدموية).

ويبدأ سرطان القولون والمستقيم في الأمعاء، حيث يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة هذه المنطقة، فهو يسهم في الحفاظ على سلامة خلايا الأمعاء، مما يضمن نمو الخلايا المبطنة للقولون بشكل منظم، كما أن له تأثيرا مهما على ميكروبيوم الأمعاء.

ولدى الأشخاص المصابين بسرطان القولون والمستقيم، تظهر الأمعاء تحولا واضحا، حيث تزداد البكتيريا الضارة مثل Fusobacterium nucleatum، وتنخفض الأنواع المفيدة مثل Akkermansia muciniphila.

ويؤدي انخفاض مستويات فيتامين د إلى تفاقم هذا الخلل والالتهاب وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ويعتبر نقص فيتامين د عامل خطر لسرطان القولون والمستقيم، وقد يكون الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من أشعة الشمس، أو أصحاب البشرة الداكنة، أو الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض فيتامين د أكثر عرضة للخطر دون أن يدركوا ذلك.

ولا يقتصر الأمر على المخاطر طويلة المدى، إذ يمكن أن يسرع نقص فيتامين د من تطور المرض لدى الأشخاص المشخصين بسرطان القولون والمستقيم، ولذلك، بدأ العديد من أطباء الأورام يولون اهتماما خاصا لمستويات فيتامين د أثناء العلاج.

ومع ذلك، تشير الأدلة الحالية إلى أن الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين د يعتبر استراتيجية مهمة ليس فقط لصحة العظام، بل أيضا للحماية طويلة المدى من أمراض خطيرة مثل سرطان القولون والمستقيم.

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