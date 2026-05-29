أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، جاهزية لاعبيه لخوض المواجهة المرتقبة أمام أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال

ويلتقي باريس سان جيرمان مع أرسنال مساء غدٍ السبت على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

تصريحات لويس إنريكي

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أعرب إنريكي عن حماسه الكبير للنهائي، مؤكدا ثقته في دعم جماهير باريس سان جيرمان، قائلا: "نعلم أن جماهير باريس ستكون خلفنا، واللعب في هذا الملعب الرائع ووسط هذه الأجواء يمنحنا دافعا إضافيا".

وأشار إلى أن فريقه اكتسب خبرات كبيرة في التعامل مع المباريات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن الهدف الدائم يتمثل في الحفاظ على مكانة النادي بين أفضل فرق العالم.

كما شدد على أهمية التركيز قبل المباراة، مؤكدا أن الفريق يسعى للتحكم في مجريات اللعب وعدم التأثر بالضغوط المحيطة بالنهائي.

وتحدث عن أرسنال، مشيدا بالمستوى الذي قدمه أرسنال هذا الموسم، مؤكدا أن الفريق الإنجليزي استحق الوصول إلى النهائي بفضل الاستقرار الفني الذي حققه تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

وأضاف أن رغبة باريس سان جيرمان في الحفاظ على لقب دوري الأبطال تمثل دافعا كبيرا للاعبين، خاصة مع تطلع النادي لتحقيق البطولة للموسم الثاني على التوالي.

وأوضح إنريكي أن المباريات النهائية تحسم غالبا بالتفاصيل الصغيرة، لكنه أبدى ثقته في قدرة لاعبيه على التعامل مع مختلف سيناريوهات اللقاء، سواء من الناحية الذهنية أو الفنية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتزام بأسلوب لعب الفريق والتركيز الكامل داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تقديم أفضل أداء ممكن والتتويج باللقب لإسعاد جماهير النادي.