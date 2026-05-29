ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول المشمش؟

كتب : محمود عبده

01:30 م 29/05/2026

المشمش

يعد المشمش من الفواكه الصيفية المحببة والغنية بالعناصر الغذائية، إلا أن الإفراط في تناوله أو تناوله في أوقات غير مناسبة قد يسبب بعض المشكلات الهضمية، خصوصا لدى فئات معينة تعاني من أمراض الجهاز الهضمي.


وفقا لوكالة نوفوستي الروسية، كشفت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية التغذية والغدد الصماء، أن تناول المشمش يحتاج إلى اعتدال واضح، مشيرة إلى أن بعض الحالات الصحية تستدعي الحذر الشديد عند تناوله.


لماذا لا ينصح بتناوله على معدة فارغة؟


توضح أخصائية التغذية أن تناول المشمش على معدة فارغة قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، خاصة لدى الأشخاص المصابين بـالتهاب المعدة أو القرحة أو القولون العصبي أو التهاب البنكرياس، خصوصا في فترات نشاط المرض.


وترجع ذلك إلى احتواء المشمش على أحماض عضوية مثل حمض الستريك وحمض الماليك، والتي قد تسبب تهيجا في بطانة المعدة وتؤدي إلى الشعور بالحموضة أو الحرقة.


هل يمكن أن يسبب المشمش مشاكل هضمية؟


وتشير أخصائية التغذية إلى أن المشمش قد يسبب لدى بعض الأشخاص اضطرابات مثل الإسهال أو التخمر المعوي، حتى لدى الأصحاء، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، حيث يظهر تأثيره كملين طبيعي.


ما الكمية المسموح بها يوميا؟


وفقا للتوصيات، يمكن للشخص السليم تناول ما يتراوح بين 200 إلى 300 جرام من المشمش يوميا، مع ضرورة عدم دمجه مع كميات كبيرة من الفواكه الأخرى لتجنب الضغط على الجهاز الهضمي.


هل المشمش المجفف آمن للجميع؟


تحذر الأخصائية من الإفراط في تناول المشمش المجفف، خاصة لدى من يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ واضطرابات الهضم.

