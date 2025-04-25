تحمي من السرطان وتساعد على العيش لفترة أطول.. طريقة وصفة الشاي السرية

كتب- أحمد الضبع:

في وادٍ جبلي بشمال باكستان، حيث الهواء النقي والتضاريس الوعرة، يعيش سكان وادي "هونزا" حياة استثنائية تمتد لأكثر من مئة عام في كثير من الأحيان، وسط نسب منخفضة جدًا من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، فما سر هذه الحياة الطويلة والصحية؟

الوادي الذي يقع في منطقة جيلجيت بالتستان المحاذية للحدود الصينية والأفغانية، ينقسم جغرافيًا إلى 3 مناطق هي هونزا العليا (جوجال)، وهونزا الوسطى، وهونزا السفلى (شيناكي)، ويعيش السكان هناك وسط جبال شاهقة، وتضاريس قاسية تجبرهم على بذل جهد بدني يومي، في رحلة مستمرة على الأقدام صعودًا وهبوطًا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

لكن الأمر لا يتوقف عند النشاط البدني، فهناك عنصر آخر يشكل جزءًا من روتينهم الصحي: شاي تقليدي يُعرف باسم "شاي هونزا"، يعتقد السكان أنه سر من أسرار طول العمر والصحة الجيدة.

هذا الشاي يُحضّر من مزيج من الأعشاب الطبيعية التي تغلى مع الماء، ثم تترك لتُنقع، وتحلى بكمية صغيرة من الجاكري الخام، وهو سكر غير مكرر. المكونات الرئيسية تشمل أوراق التولسي، الزنجبيل الطازج، القرفة السريلانكية، والهيل.

وتشير تجارب السكان والدراسات إلى أن شاي "هونزا" يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ويساعد على تعزيز المناعة، وتحسين الهضم، وتنظيم ضغط الدم، بل وحتى دعم فقدان الوزن وتحسين صحة البشرة.

وفي عام 2021، أُجريت دراسة طبية على 425 شخصًا من سكان الوادي، ركزت على ضغط الدم والعوامل المرتبطة به، وكشفت النتائج أن نمط الحياة في هونزا ساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض معدلات السمنة والتدخين، وزيادة الاعتماد على الغذاء النباتي.

وتبيّن أن سكان الوادي يستهلكون الخضروات والفواكه بشكل أساسي، ويتناولون اللحوم بكميات محدودة، خاصة في الشتاء، ولديهم مستويات نشاط بدني عالية، ولا يعانون من السمنة المفرطة، ويدخنون بنسبة ضئيلة للغاية.

وصفة شاي "هونزا"

يُحضر شاي هونزا بغلي المكونات التالية في أربعة أكواب ماء:

5 إلى 6 أوراق تولسي (الريحان)

رشة من القرفة السريلانكية

قطعتان صغيرتان من الزنجبيل

قرنان من الهيل

ويترك ليغلي، ثم يغطى وينقع 5 إلى 7 دقائق، بعدها يصفّى ويضاف إليه القليل من الجاكري الخام (سكر النخيل غير المعالج).

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