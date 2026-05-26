مصرع عدة أشخاص إثر انفجار في مصنع بواشنطن بالولايات المتحدة

كتب : مصراوي

11:44 م 26/05/2026

حريق - ارشيفية

واشنطن (أ ش أ)

أكدت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مصرع عدد من الأشخاص إثر انفجار مصنع في منطقة لونجفيو بواشنطن، حيث واصلت فرق الإنقاذ عملياتها.

وأصدرت سلطات إنفاذ القانون المحلية وإدارة الإطفاء في واشنطن، حسبما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية اليوم، بياناً مشتركاً بشأن الحادث الذي وقع في مصنع "نيبون دايناويف" للتغليف، جاء فيه أن "خزاناً يحتوي على سائل أبيض، وهو مادة كيميائية تُستخدم في عملية صناعة لب الورق، قد انفجر".

وقدّم حاكم ولاية واشنطن، بوب فيرجسون، تعازيه للضحايا، وأشار إلى إرسال فرق الإنقاذ التابعة لوزارة البيئة في واشنطن إلى موقع الحادث.

