أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أماكن نقاط ذبح الأضاحي المخصصة للمواطنين في مراكز المحافظة، ضمن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنظيم أعمال الذبح داخل مواقع محددة تخضع للإشراف البيطري.

نقاط الذبح في الخارجة وباريس

أوضح الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن نقاط الذبح في مركز الخارجة تشمل بولاق بجوار الوحدة البيطرية، والمنيرة بجوار مدرسة المنيرة الإعدادية، إضافة إلى نقطة بحي السخانة بمدينة الخارجة.

وفي مركز باريس، خصصت منطقة الطب البيطري نقطة ذبح بجوار وحدة المرور، لخدمة الأهالي والقرى التابعة للمركز خلال أيام عيد الأضحى.

الفرافرة وبلاط ضمن الخريطة

وشملت الخريطة مركز الفرافرة بنقطتين للذبح؛ الأولى في مجزر الفرافرة خلف محطة وقود عبد الله العبد، والثانية في مجزر الكفاح بجوار محطة الوقود.

وفي مركز بلاط، جرى تخصيص نقطة ذبح بلاط بجوار بئر 1 موط، إلى جانب نقطة ذبح تنيدة بجوار الوحدة البيطرية، ضمن خطة توزيع نقاط الذبح على نطاقات قريبة من المواطنين.

الداخلة الأكثر انتشارًا

وتضمنت خريطة مركز الداخلة عدة نقاط للذبح، بينها موط بجوار مدرسة الثانوية الزراعية الجديدة وبالقرب من الوحدة المحلية للقرية، والراشدة بجوار الوحدة المحلية، والقصر بجوار محطة الوقود.

كما ضمت الخريطة نقطة ذبح غرب الموهوب بجوار محطة ركاب الطريق السريع، ونقطة ذبح المعصرة بجوار محطة المياه، لتخفيف الضغط وتسهيل وصول المواطنين إلى أماكن الذبح.

أرقام للتواصل

ودعت منطقة الطب البيطري المواطنين إلى التواصل عبر رقمي الهاتف: 01005476204 و01229299291، للاستفسار عن أماكن نقاط الذبح والخدمات المتاحة خلال أيام عيد الأضحى.