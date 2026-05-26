وزيرة الثقافة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى

كتب : محمد لطفي

11:46 م 26/05/2026

الدكتورة جيهان زكي

هنأت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن تعود هذه الأيام المباركة على مصر بالخير والأمن والاستقرار والرخاء.

ووجهت وزيرة الثقافة تهنئتها إلى الشعب المصري، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدة أن الأعياد تظل لحظات تتجدد فيها معاني المودة والتسامح، وتتسع فيها دوائر التكاتف الإنساني، بما يعزز قيم السلام والتراحم بين الشعوب.

كما تقدمت الدكتورة جيهان زكي بخالص التهنئة إلى أسرة وزارة الثقافة بجميع هيئاتها وقطاعاتها، وأثنت على مجموعة البرامج الفنية والثقافية المتنوعة التي امتدت إلى مختلف محافظات الجمهورية، والتي تم إعدادها باحترافية عالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في إطار الحرص على نشر الوعي والبهجة، وإتاحة الفنون للجمهور، وإعلاء قيم الجمال والتذوق الفني في المجتمع.

