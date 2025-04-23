قل وداعاً للكوليسترول الضار.. 5 أطعمة توازن مستويات الدهون في الدم طبيعيًا

الكوليسترول عنصراً أساسياً في الجسم، حيث يساهم في تكوين الخلايا وإنتاج بعض الهرمونات.

ومع ذلك، فإن ارتفاع مستوياته في الدم قد يكون خطيراً، إذ يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وبحسب بيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، فإن أكثر من نصف السكان يعانون من ارتفاع الكوليسترول، ما يجعل هذه المشكلة الصحية واسعة الانتشار ومقلقة.

لماذا يشكّل الكوليسترول المرتفع تهديداً لصحتك؟

توضح مؤسسة "Heart UK" أن تراكم الكوليسترول في الدم يؤدي إلى تكون ترسّبات دهنية تُعرف باللويحات داخل جدران الشرايين، ومع مرور الوقت، تؤدي إلى تصلبها وتضييقها.

هذه الحالة تُقلّل من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم، ما يجهد القلب وقد يُسبب نوبات قلبية أو سكتات دماغية مفاجئة.

الخطير في الأمر أن ارتفاع الكوليسترول غالباً ما يحدث بصمت، دون ظهور علامات واضحة، لذا فإن الفحوصات الدورية تبقى الوسيلة الأهم لاكتشاف المشكلة مبكراً.

كما أن الوراثة تلعب دوراً كبيراً في الإصابة، إلى جانب النظام الغذائي ونمط الحياة.

أغذية يومية تحافظ على صحة قلبك وتُخفض الكوليسترول

الخبر الجيد هو أن تعديل النظام الغذائي يمكن أن يُحدث فرقاً ملحوظاً. فبحسب "Heart UK"، يمكن لبعض الأطعمة أن تُخفض الكوليسترول الضار (LDL) وتُحسن الصحة القلبية عند تناولها بانتظام

1. الدهون الصحية: البديل الذكي للدهون المشبعة

مصادرها تشمل زيت الزيتون، زيت الكانولا، المكسرات، الأفوكادو، والبذور، بالإضافة إلى الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل.

الكمية المقترحة: حصتان أسبوعياً من الأسماك، إحداهما على الأقل من نوع زيتي.

2. الخضروات والفواكه: دعم طبيعي للقلب

تحتوي على ألياف ومركبات نباتية تساهم في خفض امتصاص الكوليسترول من الأمعاء.

الكمية اليومية: خمس حصص متنوعة مثل: التفاح، البروكلي، الفراولة، البطاطا الحلوة، والعدس.

3. الشوفان والشعير: ألياف تساعد في تنظيف الشرايين

يحتويان على "بيتا جلوكان"، وهي ألياف تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول الضار.

الكمية الموصى بها: 3 غرامات يومياً، أي ما يعادل كوباً من الشوفان أو مشروب شوفان مدعّم.

4. المكسرات: سناك غني بالفوائد

تمثل وجبة خفيفة ومغذية، غنية بالدهون الصحية والألياف التي تعزز صحة القلب.

الكمية المناسبة: قبضة يد يومياً (نحو 30 غراماً) من اللوز أو الجوز أو الفستق.

5. منتجات الصويا: بديل نباتي مفيد

تشمل التوفو، حليب الصويا، والزبادي النباتي، وتُعد مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي.

الكمية الموصى بها: 2–3 حصص يومياً مثل كوب حليب صويا أو 100 غرام توفو.