يقي من مرض السكري.. مشروب يقوي قلبك ويحارب الكوليسترول

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات الصحية أن تفعل العجب بجسمك، وتؤثر بشكل إيجابي على قلبك ومستويات السكر في الدم، والحديث هنا عن مشروب القرفة والشمر.

مشروب القرفة والشمر والقلب

ووفقا لموقع تايمز أوف إنديا، فإن تناول مشروب القرفة والشمر في الصباح الباكر على معدة فارغة، يعمل على تحسين صحة القلب، إذ أن المركبات الموجودة به تقلل علامات الالتهاب، وهو سبب العديد من الأمراض المزمنة، بما فيها أمراض القلب.

مشروب القرفة والشمر والسكر

يعمل مشروب الشمر والقرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم، إذ يحتوي الشمر على الأنيثول، الذي يخفض مستويات السكر بالدم، بينما القرفة تعمل بطريقة تشبه الأنسولين، الهرمون المسؤول عن نقل السكر من مجرى الدم إلى الأنسجة.

فوائد أخرى لمشروب القرفة والشمر

تحسين الهضم

يساعد هذا المشروب على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ويقلل من الغازات والانتفاخ وعسر الهضم.

تعزيز فقدان الوزن

مشروب الشمر والقرفة يساعد على إنقاص الوزن، وفقد الدهون أو انخفاض محيط الخصر.

خفض ضغط الدم

مشروب القرفة والشمر يساعد على ضبط ضغط الدم، وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار لدى بعض الأشخاص.