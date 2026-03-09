أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية داخل الوحدة المحلية لمدينة طابا، لمتابعة مراحل أعمال التطوير الجارية بها، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد حسن، رئيس المدينة.

تفقد القرية التراثية بطابا

وتفقد المحافظ خلال جولته القرية التراثية بالمدينة، حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة بها، كما اطلع على وحدة طب الأسرة داخل القرية، واطمأن على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للأهالي.

كما تابع المحافظ مراحل تنفيذ مشروع إنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم داخل القرية، والذي يُقام بالجهود الذاتية على مساحة 900 متر مربع، بهدف خدمة النشء والأطفال بالقرية وتنمية الوعي الديني لديهم.

توجيهات بتوفير الخدمات لأهالي القرية

وأكد المحافظ ضرورة توفير جميع الإمكانات والخدمات الأساسية داخل القرية التراثية، مشددًا على أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق حياة كريمة للأهالي.

توزيع فوانيس رمضان على الأطفال

وخلال جولته، حرص المحافظ على إدخال البهجة على الأطفال، حيث قام بتوزيع فوانيس رمضان عليهم في لفتة إنسانية تعكس روح المشاركة المجتمعية والاهتمام بالأهالي.

متابعة إنشاء ساحة انتظار الشاحنات

كما تفقد المحافظ ساحة انتظار النقل الثقيل الجاري تنفيذها بمدينة طابا، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المشروع الذي يتم تنفيذه على مرحلتين.

وتُقام المرحلة الأولى على مساحة 64 ألف متر مربع، بينما تمتد المرحلة الثانية على مساحة 50 ألف متر مربع، ويشمل المشروع ساحة انتظار مجهزة للنقل الثقيل بكامل خدماتها، بالإضافة إلى منطقة مخازن ملحقة بالمشروع، وساحة انتظار لسيارات الملاكي والسيارات السياحية.

600 شاحنة طاقة المرحلة الأولى

وتستوعب المرحلة الأولى من المشروع نحو 600 شاحنة نقل ثقيل، إلى جانب منطقة انتظار لسيارات الملاكي بطاقة استيعابية تصل إلى 50 سيارة.

كما يتضمن المشروع عددًا من الخدمات المتنوعة، من بينها مطاعم ومراكز لإصلاح وصيانة السيارات، بما يسهم في توفير خدمات متكاملة للسائقين والمترددين على المنطقة.

تنفيذ المشروع بالجهود الذاتية للمحافظة

ويُنفذ المشروع بالجهود الذاتية للمحافظة، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على سلامة الطرق والحد من تكدس الشاحنات على الطرق السريعة، بما يقلل من مخاطر الحوادث أو التعرض لمخاطر السيول.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء محافظة جنوب سيناء.