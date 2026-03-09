كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية خلال الندوة التثقفية الـ43 التي تنظمها القوات المسلحة ضمن احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وكرم الرئيس؛ اسم الشهيد البطل عقيد أحمد السيد الحجف من سلاح المشاه، الذي استشهد خلال حرب عام 1973 أثناء تنفيذ أعمال الإغارة على المواقع الاسرائيلية وتبادل إطلاق النيران، وقد تسلم درع التكريم كريمته وحفيده.

كما كرم الرئيس السيسي اسم الشهيد البطل النقيب محمود صلاح الدين عبد الموجود من سلاح المشاه، الذي استشهد عام 2016 اثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية، وتمكن من القضاء على 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، وأصيب بطلق ناري نتج عنه استشهاده، وتسلم درع التكريم والده ووالدته وشقيقه وشقيقته.

وكرم الرئيس السيسي اسم الشهيد البطل النقيب أحمد محمود أحمد علي من سلاح المهندسين العسكريين، الذي استشهد عام 2020 أثناء تنفيذ مداهمة، تم تبادل إطلاق النيران مع عناصر تكفيرية، وتمكن من القضاء على عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة وأصيب بطلق ناري نتجه عنه استشهاده، وتسلم درع التكريم والده ووالدته وشقيقه.

كما كرم الرئيس اسم الشهيد البطل مساعد أحمد حسانين رشوان من سلاح المشاة، استشهد خلال حرب عام 1973 أثناء التصدي لهجوم العدو في منطقة الدفرسوار، أصيب بطلق ناري مما أدى إلى استشهاده، وتسلم التكريم أرمتله وكريمته وحفيدته.

وكرم الرئيس السيسي اسم الشهيد البطل رقيب أول إبراهيم عبد الشافي إبراهيم من قوات المظلات، استشهد عام 2022 أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بقطاع المحور الساحلي، وقد تمكن من القضاء على عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة وأصيب بطلق ناري نتج عنه استشهاده. وقد تسلم درع التكريم والده ووالدته وأرملته ونجلاه.

وكرم الرئيس السيسي اسم الشهيد البطل جندي علي علي السيد ابراهيم من قوات الصاعقة، استشهد عام 2017 أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية بمنطقة البرث قطاع رفح، تمكن من القضاء على العديد من العناصر التكفيرية وأصيب بطلق ناري نتج عنه استشهاده، وتسلم التكريم والدته وشقيقه.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المصابين من حرب اكتوبر 1973، المقدم شريف عجيز محمد عجيز من سلاح المدرعات، جندي حسن أحمد حسن عبد العواض من الاسلحة والذخيرة.

كما كرم الرئيس السيسي الجندي أحمد ناصر عبد الوهاب علي من سلاح المهندسين العسكريين، أصيب عام 2016 أثناء تنفيذ أعمال التأمين الهندسي في رفح، والجندي ايهاب عبد السلام محمد محمود من سلاح المشاة، أصيب عام 2014 أثناء الاشتباك مع العناصر الارهابية بالقرب من مطار العريش .

وكرم الرئيس السيسي من اهالي سيناء الحبيبة اسم الشهيد البطل عمر سليمان سلامة موسى من قبيلة سواركة منصوريين، استشهد عام 2022 أثناء اشتراكه في تطهير بؤرة إجرامية في قطاع رفح، وتسلم التكريم والده.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السادة الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.