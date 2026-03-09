خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت أزمة قصف محطة تحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية أزمة واسعة، بعدما زعمت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإمارات هي من تقف وراء الهجوم على محطة تحلية المياه. في المقابل، واجهت تلك المزاعم نفيًا من أبوظبي، التي أكدت أنها لم تستهدف محطة تحلية المياه في جزيرة قشم.

نفي إماراتي

وبالرغم من أن مسؤول إيراني قال لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين إن الطائرات التي استهدفت محطة تحلية المياه خرجت من دولة بالجوار دون تحديد اسم الدولة لكن وسائل الإعلام العبرية أقرت أن الدولة هي الإمارات، إلا أن مسؤول إماراتي نفى لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، مزاعم إسرائيل باستهداف محطة تحلية المياه قائلا: "أبوظبي تواجه صعوبة في فهم السلوك الإسرائيلي وطبيعة الإحاطات الصادرة من القدس بشأن استهداف محطة تحلية مياه قشم".

ووفقا للصحيفة العبرية، فقد نفى مسؤول إماراتي رفيع المستوى لصحيفة جيروزاليم بوست أن تكون أبوظبي متورطة في ضربة استهدفت منشأة تحلية إيرانية، وذلك متناقضًا مع مزاعم سابقة من مصدر مطلع على الموضوع للصحيفة يوم الأحد. متهمًا المسؤولين الإسرائيليين بتسريب تقارير عن هجومها في إيران.

وقال مصدر مقرب من الإمارات للصحيفة إن أبوظبي "تواجه صعوبة في فهم السلوك الإسرائيلي وطبيعة الإحاطات الصادرة من القدس". وأضاف المصدر: "ليس من المناسب أن يتحدث ما يوصف بـ "مصدر إسرائيلي رفيع" نيابة عنا أو ينشر شائعات حول أفعال دولة ذات سيادة أخرى. هذه دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بشكل مستقل".

مزاعم عبرية

وفي وقت سابق الأحد، زعم موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أن الإمارات هاجمت محطة تحلية مياه إيرانية للمرة الأولى ردا على استهدافها المستمر، مشيرا إلى أن "إسرائيل قرأت الاستهداف على أنه مجرد إشارة لإيران".

وقال الموقع إنه "بعد عدة أيام من إطلاق النار المتواصل، هاجمت الإمارات العربية المتحدة إيران. ونُفذ الهجوم على محطة تحلية مياه إيرانية، وتقدر إسرائيل أن هذا في الوقت الحالي مجرد إشارة للنظام. ومع ذلك، إذا تصاعدت الهجمات الإيرانية، فهناك احتمال حقيقي لانضمام الإمارات إلى الحملة، ولو بشكل محدود"، وفق زعمه.

وأضاف الموقع أنه "منذ اندلاع الحرب، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وادعى الإيرانيون في البداية أنهم كانوا يهاجمون قواعد أمريكية فقط، ولكن وردت أنباء عن استهداف مواقع مدنية أيضا في الدول المستهدفة".

ولفت الموقع العبري، إلى أن "من بين أمور أخرى، تعرض المبنى الذي يضم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي لأضرار، وأصيب إسرائيليان بجروح طفيفة".

اتهام أمريكا

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد اتهم الولايات المتحدة، بمهاجمة محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية. وكتب عراقجي حينها، على منصة إكس، أن "الولايات المتحدة ارتكبت جريمة سافرة ويائسة، بمهاجمتها محطة تحلية مياه عذبة في جزيرة قشم"، وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".

وأضاف أن "إمدادات المياه تأثرت في ثلاثين قرية. إن مهاجمة البنية التحتية الإيرانية خطوة خطيرة تنطوي على عواقب وخيمة. الولايات المتحدة هي مَن أرست هذه السابقة، وليس إيران".