الجيش الأمريكي يحدد هوية العسكري السابع الذي قُتل بهجمات إيران

حددت وزارة الدفاع الأمريكية هوية العسكري السابع الذي توفي نتيجة الهجمات الإيرانية، وهو الرقيب بنيامين ن. بينينغتون، 26 عامًا، من غلينديل بولاية كنتاكي.

وأصيب بينينغتون في الأحد 1 مارس، عندما تعرضت قاعدته في السعودية لهجوم، وتوفي متأثرًا بجراحه يوم الأحد، وفقًا لوزارة الدفاع.

وأعلن الجيش وفاة بينينغتون يوم الأحد، حيث كان مكلّفًا بالخدمة في الكتيبة الأولى، اللواء الفضائي الأول، وهي وحدة ضمن قيادة الفضاء والدفاع الصاروخي في الجيش الأمريكي.

وكان هناك تسعة عسكريين أمريكيين آخرين مصابين بجروح خطيرة، بحسب مسؤول أمريكي.