كيف يؤثر البوتاسيوم على ضغط الدم؟

أشارت أبحاث جديدة إلى أن زيادة نسبة البوتاسيوم الغذائي إلى الصوديوم قد تكون أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم، من مجرد تقليل تناول الصوديوم.

ويصيب ارتفاع ضغط الدم أكثر من 30% من البالغين حول العالم، وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، وقد يؤدي أيضاً إلى أمراض أخرى مثل أمراض الكلى المزمنة، والخرف.

ووفق البحث الجديد الذي أجراه باحثون في جامعة واترلو الكندية، فإن "إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إلى نظامك الغذائي، مثل الموز أو البروكلي، قد يكون له تأثير إيجابي أكبر على ضغط الدم من مجرد تقليل تناول الصوديوم".

وبحسب "ساينس دايلي"، طوّر الباحثون نموذجاً رياضياً في هذه الدراسة يحدد بنجاح كيفية تأثير نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم على الجسم.

اختلافات الجنسين

كما حدد النموذج كيفية تأثير الاختلافات بين الجنسين على العلاقة بين البوتاسيوم وضغط الدم.

حيث وجدت الدراسة أن الرجال يُصابون بارتفاع ضغط الدم بسهولة أكبر من النساء قبل انقطاع الطمث، ولكن الرجال أكثر استجابةً لزيادة نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم.

تأثير الصوديوم على المرأة

ووفق "ستادي فايندز"، أظهرت عمليات المحاكاة وفق نموذج الدراسة أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم يرفع ضغط الدم لدى كلا الجنسين، لكن التأثير كان أقل لدى الإناث.

وعند مضاعفة تناول البوتاسيوم، انخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ - بما يصل إلى 14 ملم زئبق لدى الرجال و10 ملم زئبق لدى النساء المصابات بأنواع معينة من ارتفاع ضغط الدم.

ويبدو أن اختلاف نمط ناقل الكلى لدى النساء مسؤول إلى حد كبير عن حمايتهن من ارتفاع ضغط الدم، حيث يُعيد جسم المرأة امتصاص كميات أقل من الصوديوم في المراحل المبكرة من نظام الترشيح الكلوي.

الفواكه والخضراوات

وقالت ميليسا ستادت، الباحثة الرئيسية: "كان البشر الأوائل يتناولون الكثير من الفواكه والخضراوات، ونتيجة لذلك، ربما تطورت أنظمتنا التنظيمية في الجسم لتعمل بشكل أفضل مع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم ومنخفض الصوديوم".

وأضافت "اليوم، تميل الأنظمة الغذائية الغربية إلى احتواء كميات أكبر بكثير من الصوديوم وأقل بكثير من البوتاسيوم. وهذا قد يفسر سبب انتشار ارتفاع ضغط الدم بشكل رئيسي في المجتمعات الصناعية، وليس في المجتمعات المعزولة".

وإلى جانب الموز والبروكلي، يوجد البوتاسيوم في: الطماطم، والبطاطس، والمشمش، والبطاطا الحلوة، والأفوكادو، والعدس، والزبيب.