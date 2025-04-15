أفضل من تقليل الملح.. طعامان سحريان يخفضان ضغط الدم

كتب – سيد متولي

يُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم عادةً بتقليل استهلاكهم من الملح والتأكد من بقائه أقل من الكمية الموصى بها (6 جرامات يوميًا)، وتشير الأبحاث الآن إلى ضرورة زيادة تناول البوتاسيوم، الموجود في أطعمة مثل الموز والبروكلي.

والآن، طوّر خبراء في جامعة واترلو في كندا نموذجًا رياضيًا، وجد أن زيادة نسبة البوتاسيوم الغذائي إلى الصوديوم قد تكون أكثر فعالية في خفض ضغط الدم من مجرد تقليل تناول الصوديوم، وصرحت الدكتورة أنيتا لايتون، أستاذة الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسوب والصيدلة والأحياء: "عادةً، عند ارتفاع ضغط الدم، يُنصح بتناول كمية أقل من الملح، تشير أبحاثنا إلى أن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إلى نظامك الغذائي، مثل الموز أو البروكلي، قد يكون له تأثير إيجابي أكبر على ضغط الدم لديك مقارنة بمجرد تقليل تناول الصوديوم."

ويحب صحيفة إكسبريس، فإن الإفراط في تناول الملح قد يُسبب احتباس الماء في الجسم، ما يزيد الضغط على جدران الأوعية الدموية، كما قد يُلحق الضرر بالأوعية الدموية في الكلى.

ويعد البوتاسيوم والصوديوم من العناصر الغذائية الأساسية، وهي مواد تساعد الجسم على إرسال إشارات كهربائية لانقباض العضلات، والتأثير على كمية الماء في الجسم وأداء وظائف أساسية أخرى.

وقالت ميليسا ستادت، الباحثة الرائدة في الدراسة والمرشحة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الرياضيات التطبيقية بجامعة واترلو: "كان البشر الأوائل يتناولون الكثير من الفواكه والخضروات، ونتيجة لهذا، ربما تطورت أنظمة تنظيم أجسامنا للعمل بشكل أفضل مع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم ومنخفض الصوديوم، واليوم، تميل الأنظمة الغذائية الغربية إلى احتواء كميات أكبر بكثير من الصوديوم وقليلة من البوتاسيوم، وهذا قد يفسر سبب انتشار ارتفاع ضغط الدم بشكل رئيسي في المجتمعات الصناعية، وليس في المجتمعات المعزولة".

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المعالج إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى.

وتشمل العوامل الأخرى التي تزيد من فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم زيادة الوزن والتدخين وقلة ممارسة التمارين الرياضية .

ونشرت النتائج في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء - علم وظائف الكلى.

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